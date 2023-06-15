河濱女子晨間山區健行遭性侵 警籲避險

河濱女子晨間山地景區健行遭性侵。（居民提供）

南加內陸河濱市一名女子，近日晨間在當地一條熱門健行步道 上遭歹徒性侵 ，警方正尋找嫌犯，並且提醒當單獨行動時，注意安全避險。

6月13日晨4時46分左右，河濱市警局接到報案，稱在當地著名山地景區Mount Rubidoux步道，一名女子遭到性侵。受害者表示，她從景區San Andreas街和Glenwood 路交匯處進入步道時，一名男性嫌犯突然接近她並實施性侵犯。

警方描述嫌犯是一名西裔男子，年齡約在20歲到25歲之間，身材較瘦，著深色服裝。為調查此案，警方性侵調查組和法醫到達現場取證。

警方也提醒，為保護個人安全，當單獨行走時，有以下建議：

確保有一位信任的人知道你的計畫；隨時注意周圍環境和可疑人，尤其是在黑暗環境中；留意可能使你易受犯罪侵害的地點和情況，如小巷和昏暗的停車場；如有可能，請與朋友同行；盡量靠近路邊行走，避免靠近門口、灌木和小巷等可能有人藏身的地方；自信而穩定地行進；與行走中的人保持眼神接觸；隨身攜帶手機，但儘量保持雙手空閒；如果攜帶手提包，請將其安全地夾在手臂和身體之間；不要讓自己分心。

警方表示，嫌犯仍然在逃。民眾如有任何關於此事的資訊，請聯繫河濱市警局，電話：951-353-7120，或發電子郵件至[email protected]。匿名舉報可以通過發送電子郵件至[email protected]或通過河濱市警察 局的Atlas 1移動應用程式提交。