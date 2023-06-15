園藝活辛苦 樣樣都自己來

由於花園中的奇花異草來自世界各地，它們的生長習性各不相同，Dave投放在花園的時間和心思難以想像。

一些花喜歡艷陽，在90度甚至100度的陽光下越開越旺，但一些花卉則嬌嫩很多，太陽一高就羞答答或純頭喪氣，比如他自己最喜歡開酒紅色花的東方罌粟，花期很短通常只有兩天，而且通常是太陽還沒有完全出來時綻放，等太陽升到中午，花朵就低下了，所以花園的明暗搭配，陰陽搭配非常講究，花園既要顏色相映成趣，植物又相互保護，花期才能延長。

姹紫嫣紅的花園，絕不是澆水施肥那麼簡單。Dave說，他從八年前開始營造前院的這一處花園，空餘時間的一半都是護理花園，或者逛花圃，發現有珍奇的花卉品種，必定買回種子開始種植。

但很多植物一旦扎根，生命力極強大，花開之後種子落到周邊，又是一大片；或者一些比較「霸道」的植物，幾年就占據了其它花卉的地盤，「所以要不斷地將它們限制在各自的領地，將多餘的除掉，才能保持花園的美觀和生態平衡。」

Dave說，這些花力氣的細心活，根本沒有辦法請到園丁願意做，澆水施肥減苗除草，還得在擠滿鮮花的花園中墊上方磚小徑，全部都得自己來。

Dave花園不僅深受鄰居們的喜愛，很多來自美國中部的鄰居的親友，經過他的花園時也同樣流連忘返，大家說，Dave的花園讓他們回憶起童年時光，無比親切。