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保護花園 小動物功勞大

記者楊青╱蘭格杜拉報導

Dave家的花園讓人驚艷，後院則是意想不到的精彩，而且花園漂亮，他家後院的所有小動物們都有一份功勞。

150多只鷄、鴨、鵝和60多株成年果樹，將Dave家半畝地的後院充實得生機勃勃。疫情期間鷄蛋價格暴漲到創紀錄高價位的時候，他家每天要撿兩輪蛋。

Dave將自家後院分成了十多個「格子鋪」，各種小動物各有其所。光是鷄舍，就分成學前班、小學、中學和高中，有剛剛出生一周的小鷄，有已連續下了一個月蛋的寵物鷄，有正在修生養息的母鷄；鴨子也有自己的專區，或者和鷄一起混養；鵝的領地最大，五隻半人高的大鵝不許別人進入自己的領地，否則會伸長了脖子衝過來展開攻勢。Dave亮出自己手上的印子，那是一個多月前被其中的一隻公鵝啄的。

Dave說，他以幫人油漆房屋為生，但幾乎三年沒有工作了，因為兩個膝蓋不行了。今年1月終於全部動了手術，換了新的人造膝蓋，現在恢復差不多了，可以繼續工作，但平常時間，都全部給了家裡的花花草草和小動物們。

住家離天使森林不遠，家中小動物隨時面臨土狼、山貓等野生動物攻擊。Dave家的五隻狗狗，除了陪伴主人，還被訓練負責看家護院。其中一只狗狗和一群鷄鴨們日夜同住，天敵來襲時，牠馬上會狂叫提醒小動物，並親自趕走天敵，「She is great」，Dave說，這只狗狗每次都奮勇保護鷄鴨們，絕不允許天敵靠近；另外一隻則在附近的外圍看守，確保相互幫忙。

小動物們多，Dave的後院儲存的各種糧食也多。他從一個袋子抓了一把蟲子一樣的東西，往鷄舍的地面一撒，所有的鷄鴨馬上圍攏過來。他說，所有的小動物都喜歡這種乾蟲，就像是它們的小零食。

Dave給所有的小動物都取了名字，其中一對鴨子夫婦的名字叫林肯和露西。他說，養這麼多小動物確實不容易，辛苦不説，還怕打擾到鄰居，「好在我有一幫好鄰居」，經得起小動物們的各種聲音，甚至味道，有時小動物們還免不了逃竄到鄰居家，都被好心人一一送回。

Dave專門開出一處僻靜處，養了兩隻珍貴的法國白色捲毛鵝，「這是最漂亮也是我最喜歡的兩隻鵝」，Dave說，他先是三年前在西洛杉磯買到一隻，後來由從弗瑞斯諾買到另外一隻，兩隻配對，一共花了450元。母鵝今年年初先後下了五顆非常漂亮的大鵝蛋，沒想到春季持續暴雨積水，淹掉了正在孵化的蛋窩，最後所有鵝蛋也有全部壞掉，一隻小鵝都沒有孵出來，真是讓人傷心到要哭。

「動物和植物的生命在你手上，都需要你花大量的時間精心照顧」，不過Dave說，因為喜歡，所以一點都不覺得累。

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