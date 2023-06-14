聖地牙哥第一所台灣華語文中心 揭牌

舞獅歡慶聖地牙哥北郡華語文學習中心揭牌。(主辦單位)

聖地牙哥 第一所台灣華語文中心、聖地牙哥北郡華語文學習中心6月10日揭牌，提供當地最好的中文學習環境，駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀和僑領到場祝賀。

紀欽耀處長指出僑委會一直致力於推廣海外華語文教育 ，華語文中心源起2020年台美教育倡議 (US-Taiwan Education Initiative)，希望提供在美華人和各族裔人士學習中文的機會。台灣與美國都是自由民主重視人權的社會，華語文學習中心提供教學及傳承文化。

台灣華語文中心主任黃玲玲感謝幕後推手邱秀莉前校長在任內積極推動，加上現任校長林玉惠接棒後持續努力，終於正式成立了聖地牙哥第一所台灣華語文學習中心，未來將秉持北郡中文學校40多年來的辦學精神，提供聖地牙哥地區最好的學習中文的環境，除此之外也要推廣優質的台灣文化，讓大家更深入認識台灣。

揭牌典禮由北郡前校長邱秀莉主持，中文學校學生以響亮的鼓聲和活潑的舞獅揭開序幕。典禮結束後，與會嘉賓們參觀了中心的教室、書畫展、北郡中文學校歷年來活動照片、葫蘆雕刻及僑委會致贈的傳統新郎新娘服飾。