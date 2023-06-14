南海岸中華文化中心 新書紀念戴廣源
南海岸中華文化中心11日（周日）舉行18周年慶暨「戴廣源文教大樓的故事」新書發表會。這是疫情三年來，該中心首次舉辦室內活動。參加活動的嘉賓包括加州37選區參議員閔大衛（Dave Min）、爾灣市市長Farrah Khan，爾灣學區教委Lauren Brooks等，爾灣中文學校校長鍾幼蘭也分享中心在後疫情時代的新展望。
鍾幼蘭表示，爾灣中文學校成立於1976年，並在2005年得到熱心公益的華人的幫助，建成校園和戴廣源文教大樓，並啟動南海岸中華文化中心（SCCCA）。為充分利用校區和文化中心，該校每年只休息十餘天。今年是戴廣源老師100歲冥誕，所以他們出版中英雙語繪本，以紀念戴廣源的事跡。同時，在後疫情時代，希望讓不同族裔看到中華傳統女性以及文化之美。
戴廣源是生物學科老師，對教學非常認真，並且關心學生。丈夫去世後，戴廣源獨自撫養三個子女長大，並且堅信有教育才有希望。戴廣源家屬秉持著她的精神，向下一代分享她的故事，同時邀請不同族裔的人一起參加新書發表會，以相互了解和珍惜彼此的文化。
鍾幼蘭強調亞裔第二代和第三代對於自己語言和文化的認同非常重要。她表示，亞裔第二、第三代應該積極發聲，讓身份和文化得到肯定和尊重。現場展出「仇恨時代的愛是什麼？」攝影展，分享疫情中生活的小幸福，展現亞裔文化與特色。鍾幼蘭相信，在後疫情時代，美國亞裔更加團結，而爾灣中文學校所教授的不僅僅是中文，還有文化傳承。她希望未來世代能夠在這個基礎上做得更好，繼續傳承和弘揚亞裔的語言和文化。
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