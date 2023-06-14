南海岸中華文化中心 新書紀念戴廣源

鍾幼蘭（右）致贈布魯克斯（左一）新書《戴廣源文教大樓的故事》。（記者張庭瑜／攝影）

南海岸中華文化中心11日（周日）舉行18周年慶暨「戴廣源文教大樓的故事」新書發表會。這是疫情 三年來，該中心首次舉辦室內活動。參加活動的嘉賓包括加州37選區參議員閔大衛（Dave Min）、爾灣 市市長Farrah Khan，爾灣學區教委Lauren Brooks等，爾灣中文學校校長鍾幼蘭也分享中心在後疫情時代的新展望。

鍾幼蘭表示，爾灣中文學校成立於1976年，並在2005年得到熱心公益的華人的幫助，建成校園和戴廣源文教大樓，並啟動南海岸中華文化中心（SCCCA）。為充分利用校區和文化中心，該校每年只休息十餘天。今年是戴廣源老師100歲冥誕，所以他們出版中英雙語繪本，以紀念戴廣源的事跡。同時，在後疫情時代，希望讓不同族裔看到中華傳統女性以及文化之美。

戴廣源是生物學科老師，對教學非常認真，並且關心學生。丈夫去世後，戴廣源獨自撫養三個子女長大，並且堅信有教育才有希望。戴廣源家屬秉持著她的精神，向下一代分享她的故事，同時邀請不同族裔的人一起參加新書發表會，以相互了解和珍惜彼此的文化。

鍾幼蘭強調亞裔 第二代和第三代對於自己語言和文化的認同非常重要。她表示，亞裔第二、第三代應該積極發聲，讓身份和文化得到肯定和尊重。現場展出「仇恨時代的愛是什麼？」攝影展，分享疫情中生活的小幸福，展現亞裔文化與特色。鍾幼蘭相信，在後疫情時代，美國亞裔更加團結，而爾灣中文學校所教授的不僅僅是中文，還有文化傳承。她希望未來世代能夠在這個基礎上做得更好，繼續傳承和弘揚亞裔的語言和文化。