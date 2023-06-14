三姐妹瀑布傳憾事 為救摔倒友 橙縣女墜亡

圖為事發地點。（取自三姐妹瀑布景區官網）

南加橙縣 女子近日在聖地牙哥 縣一個熱門瀑布景點遠足健行，試圖救一名摔倒的女孩，但不慎墜亡。女孩受傷送醫，生命無礙。

據聖地牙哥縣警方說，48歲的柯勞克（Sarah Louise Crocker）來自南橙縣Ladera Ranch，8日上午與四名少年在克里夫蘭國家森林的三姐妹瀑布（Three Sisters Falls）地點遠足健行，該地是聖地牙哥縣屬地。警方表示，這些少年都是柯勞克的親屬或朋友的孩子。

聖地牙哥縣法醫辦公室表示，上午近10時，當這群人徒步走到山上瀑布中間一個水池時，其中一名女孩不慎滑倒，柯勞克伸手拖住女孩，結果兩人都從瀑布高處墜落，身受重傷。

多名登山者試圖提供幫助。據法醫報告，柯勞克傷重當場宣布死亡。死因是身體遭多處致命撞擊和溺水，屬於意外事故。受傷女孩由救援直升機送往附近醫院搶救，雖然傷重，但無生命危險。

目前死者家屬在眾籌網站GoFundMe設立了募款網頁。親友表示，柯勞克遭遇不幸，家人和親友都陷入巨大悲痛。她對家人、朋友和戶外所有事物都充滿熱愛，認識她的所有人都喜歡她。她喜歡戶外健行，她曾在Mission Viejo自然保護區擔任野外博物專家。親友募款目標是五萬元，至發稿為止，已經收到超過1萬8000元。

三姐妹瀑布位於聖地牙哥縣東部，被很多健行愛好者稱為是具有挑戰性的徒步健行景點，這裡共有三個瀑布，吸引很多人到此健行觀光 。聖地牙哥縣警局發言人表示，每年這裡都會發生意外，多人受傷，但鮮少有人死亡。多數事故發生在夏季，有人健行時中暑或輕傷。