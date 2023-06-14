出口全球58個市場 爾灣藥廠「百仕可」3度獲總統傑出外銷獎
爾灣藥廠百仕可（BOSCOGEN）在日前揭曉的2023年度總統傑出外銷獎（President's “E” Award）中再次榮登榜單，這也是該企業在十年中第三度獲此項殊榮，同時第二度榮獲總統傑出外銷獎星獎（President's “E Star” Award）。
聯邦商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在頒獎致辭中，特別贊揚百仕可在三年疫情中表現傑出，逆勢成長，難能可貴。
美國總統傑出外銷獎1961年依據總統行政命令設立，是對擴大美國出口做出貢獻的美國實體的最高獎項。總統傑出外銷獎星獎則是表彰過去四年出口持續成長，並曾獲得傑出外銷獎的企業或機構。今年全美共有24家企業榮獲總統傑出外銷獎星獎。
百仕可是在頒獎儀式上獲得雷蒙多特別提及的四家優秀企業之一，她表示，作為來自加州的少數族裔女性掌管的保健食品製造商，BOSCOGEN在2012年首度獲得傑出外銷獎時，產品出口全球12個市場，如今已擴大至58個，公司超過90%的營收來自出口。
百仕可副總裁張春蘭（Lynae Chang）代表企業前往華府領獎後表示，再次獲獎無論對她還是企業都是很大的鼓勵。她曾經將產品賣到非洲，那是讓她最感驕傲和神奇的事情。非洲的買家不會一句英文，她則對對方的語言一無所知，靠網路通訊，對方截圖給她表達想要的貨物，她將價錢寫給對方；對方說要多少，她就將總額寫過去。雙方語言不通，生意居然做得火熱。
台灣、香港是BOSCOGEN早期鎖定的外銷區域。張春蘭說，台灣、香港對保健食品的需求大、不用大打廣告，就能打開市場。之後轉戰泰國，因為合作藥妝店是泰國皇室御用商家，也很容易被當地人接受，這都讓公司的亞洲市場表現亮眼。
「我想主要還是因為他們對美國產品製程和品質喜歡和信任」，張春蘭表示，一般大眾不管政治，對美國的了解很多時候是透過產品，產品有效就會產生信任。
她表示，因為他們是不到50人的小企業，所以對查驗和品質一直努力精進，尤其是保健食品進入任何一個國家，都要與當地的聯邦食品暨藥物管理局（FDA）打交道，所有文件和查驗登記都要準備好，這是一大關鍵。
她表示，企業創辦將近30年，經歷不同國家對健康食品不同的政策起落，有的由鬆到緊，有的則是從緊到鬆。比方一些國家30年前只容許80mg的維他命進口，但如今這些國家已經開放很多，維他命進口開放到1000mg；另一方面，一些國家對保健食品工廠的要求愈來愈高，每四到五年就需要更新一次檢查報告。
疫情三年百業消退，能夠生存下來已經不易，業績不減反增更是難能可貴。張春蘭表示，疫情期間民眾更關注保健，免疫產品銷量大增。他們雖然也面臨原物料短缺問題，但不像多數企業被迫居家上班或是裁員，他們得天天上班，才得以應付大量訂單。
面對後疫情時代，張春蘭預期，營收增幅應該會放慢，加上各國保護產業政策的興起，未來挑戰不可謂不小，但歷經多年考驗，她有信心能持續發展。南美洲市場會是她的未來開拓目標。
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