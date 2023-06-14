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出口全球58個市場 爾灣藥廠「百仕可」3度獲總統傑出外銷獎

記者楊青／洛杉磯報導
爾灣百仕可藥廠副總裁張春蘭代表企業授領年度總統傑出外銷獎和總統傑出外銷獎星獎。（張春蘭提供）
爾灣百仕可藥廠副總裁張春蘭代表企業授領年度總統傑出外銷獎和總統傑出外銷獎星獎。（張春蘭提供）

爾灣藥廠百仕可（BOSCOGEN）在日前揭曉的2023年度總統傑出外銷獎（President's “E” Award）中再次榮登榜單，這也是該企業在十年中第三度獲此項殊榮，同時第二度榮獲總統傑出外銷獎星獎（President's “E Star” Award）。

聯邦商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在頒獎致辭中，特別贊揚百仕可在三年疫情中表現傑出，逆勢成長，難能可貴。

美國總統傑出外銷獎1961年依據總統行政命令設立，是對擴大美國出口做出貢獻的美國實體的最高獎項。總統傑出外銷獎星獎則是表彰過去四年出口持續成長，並曾獲得傑出外銷獎的企業或機構。今年全美共有24家企業榮獲總統傑出外銷獎星獎。

百仕可是在頒獎儀式上獲得雷蒙多特別提及的四家優秀企業之一，她表示，作為來自加州的少數族裔女性掌管的保健食品製造商，BOSCOGEN在2012年首度獲得傑出外銷獎時，產品出口全球12個市場，如今已擴大至58個，公司超過90%的營收來自出口。

百仕可副總裁張春蘭（Lynae Chang）代表企業前往華府領獎後表示，再次獲獎無論對她還是企業都是很大的鼓勵。她曾經將產品賣到非洲，那是讓她最感驕傲和神奇的事情。非洲的買家不會一句英文，她則對對方的語言一無所知，靠網路通訊，對方截圖給她表達想要的貨物，她將價錢寫給對方；對方說要多少，她就將總額寫過去。雙方語言不通，生意居然做得火熱。

台灣、香港是BOSCOGEN早期鎖定的外銷區域。張春蘭說，台灣、香港對保健食品的需求大、不用大打廣告，就能打開市場。之後轉戰泰國，因為合作藥妝店是泰國皇室御用商家，也很容易被當地人接受，這都讓公司的亞洲市場表現亮眼。

「我想主要還是因為他們對美國產品製程和品質喜歡和信任」，張春蘭表示，一般大眾不管政治，對美國的了解很多時候是透過產品，產品有效就會產生信任。

她表示，因為他們是不到50人的小企業，所以對查驗和品質一直努力精進，尤其是保健食品進入任何一個國家，都要與當地的聯邦食品暨藥物管理局（FDA）打交道，所有文件和查驗登記都要準備好，這是一大關鍵。

她表示，企業創辦將近30年，經歷不同國家對健康食品不同的政策起落，有的由鬆到緊，有的則是從緊到鬆。比方一些國家30年前只容許80mg的維他命進口，但如今這些國家已經開放很多，維他命進口開放到1000mg；另一方面，一些國家對保健食品工廠的要求愈來愈高，每四到五年就需要更新一次檢查報告。

疫情三年百業消退，能夠生存下來已經不易，業績不減反增更是難能可貴。張春蘭表示，疫情期間民眾更關注保健，免疫產品銷量大增。他們雖然也面臨原物料短缺問題，但不像多數企業被迫居家上班或是裁員，他們得天天上班，才得以應付大量訂單。

面對後疫情時代，張春蘭預期，營收增幅應該會放慢，加上各國保護產業政策的興起，未來挑戰不可謂不小，但歷經多年考驗，她有信心能持續發展。南美洲市場會是她的未來開拓目標。

爾灣中美合資藥廠百仕可（BOSCOGEN）在本周揭曉的2023年度總統傑出外銷獎...
爾灣中美合資藥廠百仕可（BOSCOGEN）在本周揭曉的2023年度總統傑出外銷獎 （President's “E” Award）中再次榮登榜單。（取自BOSCOGEN）
爾灣百仕可藥廠副總裁張春蘭代表企業授領年度總統傑出外銷獎和總統傑出外銷獎星獎。（...
爾灣百仕可藥廠副總裁張春蘭代表企業授領年度總統傑出外銷獎和總統傑出外銷獎星獎。（張春蘭提供）

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