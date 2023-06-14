矽谷租屋轉熱 加價兩成才有

就連一般獨立屋的租金漲幅也相當驚人，此屋就是漲幅逾2成的南聖荷西獨立屋。（Leo Hsiung提供）

加價買房不稀奇，加價租房倒是跌破了大家眼鏡，而且不只一例。矽谷灣區 房價、租金 昂貴眾所皆知，但連續有兩位華人民眾指出，自己的租屋處被加價超過20%以上。房東 或租賃公司還要脅，倘若不接受這樣的價格，隨時要租給其他人，讓租屋一族大嘆真的吃不消。

住在南灣的民眾Leo表示，他們剛好要搬離現在租屋的地方。他們租屋的房子是一間約1500平方呎的獨立屋，位於南聖荷西，當時月租金4000元。租賃公司要求漲房租到4500元，並要求他們在退租前的某日，必須開放兩小時給有意租屋的民眾看屋。

熱門地段的房屋，一開放看屋，就會吸引大批民眾。（Leo Hsiung提供）

Leo說，他們僅開放看屋兩個小時，居然來了40組家庭看房，造成搶租的現象。最後租賃公司跟所有有意租屋的民眾說，租屋採競標方式，最後由一組家庭多出了400元，以月租金4900元、連續租兩年的條件，租下這間房屋。

如果以當初租賃公司的新開價4500元來換算，等於房客主動加價了8%才能租到這間房屋，但若以Leo當時簽約的月租金4000元來計算，等於現在的租金跟兩年前相比，漲了22.5%，漲幅相當驚人。

租金暴漲的案例不只一件。住在南灣聖他克拉拉市的李艾瑞一家三口，2022年左右因先生外派，一家三口剛到灣區，當時在一個全租賃大型社區租屋，當時租了兩房兩廳兩衛約1000多平方呎的公寓，租金一年約3200元。由於他們一直在看屋、想要買屋，原本預計今年7月前要買到房屋，但計畫不如意，一直沒競標到喜歡的房屋。因此打算與租賃公司續租半年，希望給自己壓力，加速買屋的決心。

李艾瑞說，租屋公司非常嚴格的拒絕他們多租半年的計畫，並說如果要續約，一定要多租一年，租金是3800元。如果只租半年，則有額外費用，租金要漲到4800元。租賃公司對李艾瑞一家說，他們要不要續租都無所謂，因為在他們後面，還有非常多組印度裔、華裔民眾正在等候名單上排隊。他們若不租的話，隨時都有別的家庭可以候補上。

李艾瑞說，租賃公司這樣的要求，等於變相逼迫他們接受高漲的租金。由於看房計畫仍如火如荼進行，他並不希望自己的看房計畫受到影響，中間還要搬家另尋他處，也不想再被租賃公司綁死，因此只能忍痛先續約半年。他說，「多付的租金就當作看屋的學費，逼自己一定要半年內買到屋，趕快搬離這個租賃社區。」

許多租賃社區今年夏天都針對租金提出了漲價需求，要入住如圖般這麼美觀又新穎的租賃社區，租客可能得多花點錢了。（記者江碩涵／攝影）

灣區房仲黃先生分析，尤其今年夏天的租屋市場特別熱。許多新移民家庭不只要求居住品質，也要求學區、交通等條件，只要是符合這些條件的房屋，幾乎租金漲幅都超過兩成，條件略差一些的租屋，估計也有一成左右的漲幅。因此建議民眾，倘若短時間買不到理想的房屋，又有居住需求，不妨先與租賃公司、房東以舊房客身分續約，看能否拿些折扣，盡量不要在此時段新租屋或短租。不然可能得受到高租金影響，也會間接影響未來買房定居的每月現金流。