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洛城新語／買房不如租房

洛城新語
洛城新語。
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灣區房價高，多份調查都顯示，對比全美國其他地方的房價與租金比（price-to-rent ratio），灣區都是名列前茅。說的白話一點，就是在灣區租房比買房來得划算。

房地產網站Redfin最近一份報告就說，聖荷西與舊金山的租房與買房成本相差最大。以聖荷西為例，中位數的租金為4176元，然而如果買購買一套聖荷西普通的房產，每月貸款與相關費用可是高達1萬1049元。

房地產網站「homebay」日前同樣也發現，聖荷西是全美國房價與租金比最高的城市。該網站拿平均租金比較，今年聖荷西每月的平均租金為3181元，但是聖荷西的典型房產要價143萬1676元，房價與租金比為38。而如果是在匹茲堡，每月租金為1333元，一般房價為18萬8419元，在匹茲堡買房就比租房來得划算。

據該網站整理的數據，房價與租金的漲幅並不平均。從2016年以來，房價的漲幅就比租金漲幅快了約七成，也強化了租房的「划算」。而且，在高利率的環境下，貸款月供是與利率緊密連動，但租金與利率水平就不那麼敏感。以6.8%的利率環境為例，固定利率貸款30年，在聖荷西買房的每月要準備約9372元。如果是租房，每月房租大約「只要」3181元，也就是用租的話，每個月可以省下約6191元。

雖然聖荷西買不如租的消息很吸引眼球，不過該報告有個發現卻比較少人留心，那就是租比買划算的現象，在許多城市都可以見到。事實上，報告中發現，在美國50個人口最多的城市中，有45個城市都是租比買來的划算。

也就是說，聖荷西與許多都會區房價過高的情況，雖然確實是值得重視的社會問題，但房價太高，導致租房比買房划算的情況並不特別，而且在房價上漲快速的區塊更是常見。

究竟是要租房是要買房，每個人都有不同的考量，沒有標準答案。不過對很多人來說，如果預計會住上多年，買房還是一個不錯的選擇。畢竟房子除了居住以外，也有投資與資產累積的功能。

而且，在租房比買房划算的比較報告中，如果光看租金與養房成本的數字，會忽略了每月繳納的貸款中，有一部分是房子本金的還款，但租金則單純是花掉的費用。而就投資的角度來看，房地產也是本身自帶槓桿（首付以外能透過貸款），在資金運用上有放大的效果，許多中產階級大部分的身家就是靠自住房所積累出來。

當然，房價太高絕對是社會必須要面對的問題，目前只有大約五分之一的灣區居民能夠負擔中價位的住宅。也因此，有倡議者呼籲推出地上權房產、公營住宅、或者增加高密度宅等模式解決。

不管如何，在聖荷西可開發住宅用地極為有限的情況下，特別是獨棟屋（Single Family Home ），真的是賣一棟、少一棟。美國夢裡的獨棟別墅，已不可能是每個人都能擁有的。

租金 房價 聖荷西

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