2天內 LAX起降航班2度緊急狀況

達美航空一名機組人員被意外「爆炸」的充氣滑梯擊中，被送往醫院。（ABC7電視台畫面）

洛杉磯國際機場 48小時内發生兩起航班起飛後被迫返回緊急迫降事故，其中一架是美國航空公司（American Airlines）航班，另一架是達美航空公司（Delta Airlines）航班，所幸兩家航班所有乘客和機組人員均安全著陸。

美國航空公司一架從洛杉磯飛往波士頓 的航班，12日上午起飛後因發現機械故障，被迫掉頭緊急降落。洛杉磯國際機場表示，該架12日清晨7點起飛的航班，從洛杉磯國際機場起飛後不久由於「可能的機械問題」，起飛後不久迅速折返，幸安全著陸。

據福斯新聞台報導，飛機指揮中心發送了一個通用緊急代碼，後來發現飛機的液壓系統完全失效。該航班在上午8時之前返回洛杉磯國際機場。機上108名乘客中和所有機組人員安全著陸，沒有人受傷。美國航空公司沒有公佈其他細節，但在稍後發表的通告中表示，美國航空公司1632號航班從洛杉磯（LAX）飛往波士頓（BOS），起飛後不久由於可能的機械故障返回洛杉磯國際機場。聯邦航空管理局沒有立即發表評論。

但這是洛杉磯國際機場在48小時内發生的第二期迫降事件，讓不少乘客感到恐慌。兩天内的另一起迫降發生在上周六，達美航空公司一架從紐約飛往洛杉磯的航班，因維修問題被轉移到鹽湖城降落。

聯邦航空管理局發言人稱，一名機組人員被送往醫院接受治療，但稍後似無大礙出院。社交媒體上分享的圖片顯示，幾乎有障礙物擋在飛機過道。該航班的乘客周六晚上改乘另外一架飛機繼續飛往洛杉磯國際機場。

週六從紐約甘迺迪機場飛往洛杉磯的達美航空B767-300載有168名乘客，因冷卻備用系統儀表出現故障，被迫在猶他州 鹽湖城機場緊急迫降。飛機安全著陸後，乘客被要求下機。冷卻備用系統儀器修好後，飛機準備好在當地下午1點左右再次起飛。

沒想到故障排除後乘客重新登機並準備起飛時，飛機尾部的一條緊急疏散用的充氣滑梯在艙機内意外爆開，一名機組人員被意外「爆炸」的充氣滑梯擊中，被送往醫院。乘客和機組人員最後被迫改乘其他飛機飛抵洛杉磯。