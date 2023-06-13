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機上乘客不良行為激增 多因飛行前飲酒

編譯陳盈霖／綜合外電報導
一項最新分析發現，自2021年到2022年，搭機乘客不遵守規矩事件激增。（CNBC）
一項最新分析發現，自2021年到2022年，搭機乘客不遵守規矩事件激增。（CNBC）

KTLA 5電視台報導，儘管口罩令和新冠肺炎防疫協議基本上已消失，然航空公司仍努力應對乘客不良行為激增的情況。

國際航空運輸協會（International Air Transport Association，簡稱IATA）一項最新分析發現，自2021年到2022年，搭機乘客不遵守規矩事件激增47%。

分析發現，2022年，每568次航班便會有一次相關乘客行為事故報告，高於2021年每835次航班才有一次的比率。

典型不符合搭機規定的例子，包括乘客吸菸、吸電子菸、未依指示繫好安全帶、不遵守隨身行李規定，或乘客在機上飲酒等。

國際航空運輸協會副總幹事克利福德（Conrad Clifford）說，不遵循規定旅客增長趨勢令人擔憂，「雖然我們的專業機組人員受過良好培訓，可處理不遵守規矩的乘客情況，但一小部分頑固乘客不遵守替所有人安全制定的規則，這是不可接受的，他們沒理由不聽從機組人員指示。」

值得慶幸的是，身體虐待事故少得多，然比率仍較前一年增加。分析發現，2022年每1萬7200次航班中，報告一起身體虐待事件，比2021年增加61%。

代表全球約300家航空公司的IATA呼籲採取戰略扭轉上述趨勢。

該組織呼籲所有國家批准2014年一項協議，該協議概述了誰對航班擁有管轄權，及起訴不遵守規定乘客的能力。該組織說，管轄權的差距「意味著不遵守規矩乘客，經常被無罪釋放，少了威懾力。」

協會還要求航空公司、機場、機場酒吧、餐廳和免稅商店加強合作，因為絕大多數事件是因飛行前飲酒引起。

克利福德說，「我們有責任尊重他人與機組人員，為大多數人利益，我們不會為試圖打擊少數旅客的不良行為道歉，因他們讓其他人感到不舒服。」

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