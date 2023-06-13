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洛城新語／樂透的多樣人生

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中彩券的人，會怎麼使用這筆錢一直是茶餘飯後的熱門話題。

近日，洛縣康普頓（Compton ）一女子Ruby Evans二度中彩券，她2013年中了10萬元，沒想到十年後運勢更旺，刮中200萬，她的朋友都拜託她別玩了，留一點機會給其他人，但她認為中彩券可繳清帳單、房貸，還能幫助女兒，因此她告訴加州樂透局（California Lottery）還會繼續玩下去。

前兩個月，一位加州女子Lucia Forseth在一間Walmart換機油的時候，心血來潮閉眼選了一張刮刮樂，結果中了500萬。她的故事很精采，六年前曾是無家可歸的人，後來靠著自己的努力奮鬥，現在學業、家庭都很順利，衣食不缺，她說她從未想過自己會這麼好運，這筆錢會做些投資。Lucia Forseth是天助自助的最佳代表。

同一時間，去年超勁樂透11月開出4100萬元大獎，一直無人認領，到最後一刻加州彩券局才宣布得主，這位老兄低調到只願公開他的姓名，其他什麼都不提。

去年加州男子卡斯特羅一人獨得20億4000萬元，成為加州樂透有史以來最高獎金得主，儘管他選擇一次領的情況下，最後稅後剩下9億9000萬元，可是這個數字對某些人來說仍是一筆天文數字，全國關注。

有別於前面兩位的低調，卡斯特羅在3月被揭露，一個月內砸了近3000萬元買下兩間豪宅，其中一間在好萊塢，跟明星做鄰居。

每個人得到鉅額獎金時，處理方式不盡相同，但針對這些天外飛來一筆的財富去向，有機構統計研究並追蹤得獎者後面發生什麼事，結果五花八門。

一份多年前由美國青少年金融教育賦能機構（The National Endowment for Financial Education）蒐集的資料顯示，約有70%樂透得主會在五年內花光所有的錢，有些人甚至最後落得破產下場，為什麼？原因是揮霍無度。

曾有報導指出，中了樂透的人生非你我所想。除了上述提到的把錢花光之外，有出現過夫妻中樂透，老婆帶著錢跑掉。還有，當周圍好友知道你中了樂透時，開始哭窮想要分一杯羹。另外，中獎的人變得疑神疑鬼，好像朋友都是來要錢的，最後身邊一個能講話的人都沒有。

也有調查顯示，有一部分中樂透的人還會再把錢拿去繼續買樂透，因為金額變大，機率可能會提高，壓根就忘掉當初想好中獎的時候的規劃。一位曾經中樂透的人分享他的故事，他們花大錢買了一棟有八間臥室、七間浴室的豪宅，但沒多久，它們發現非常不切實際，因為全家只有四個人。

也許人類就是這樣，沒中獎的時候，心裡想著有一天中樂透，一定會拿來好好利用，像捐款做公益、投資、存起來等，但真的有一天中了獎，開始買房子、四處玩樂、環遊世界等。當然，肯定也會有善用的人，只是從統計來看似乎是少數。

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