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科學家研究顯示 沙頓海縮小推遲洛杉磯大地震

編譯陳盈霖／綜合報導

KTLA 5電視台報導，多年來，專家們一直質疑，為何聖安德里斯斷層（San Andreas fault）南段在近代史上，並未引發所謂的「大地震」（Big One）。

聖地牙哥州大（San Diego State Univ.）和聖地牙哥加大（UC San Diego）克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）科學家進行的一項研究，可能提供此謎團的解答方向。

這項日前發表於「自然」（Nature）期刊上的研究發現，該斷層部分沿線缺乏活動，可能是由於位於洛杉磯東南約150哩的沙頓海（Salton Sea）正在縮小。

缺乏流入海中的水，可能是預計襲擊南加州地區大地震推遲的原因之一。

然而，專家警告，雖然沙頓海乾枯可能將大地震推遲，「但並不會阻止大震發生」。該研究稱，大地震的延遲，恐導致發生「更強烈地震」。

根據洛杉磯時報，聖安德里斯斷層最南端，靠近墨西哥邊境，已有約300年並未發生過芮氏規模7級或更大地震。專家稱，那一段斷層缺乏活動是不尋常的。

洛杉磯時報報導，聖安德里斯斷層位於蒙特利縣（Monterey County）和聖伯納汀諾縣（San Bernerdino）縣之間的部分，在166年前曾破裂，北端另一部分，在117年前的舊金山大地震中斷裂。

研究人員估計，當「大地震」真的來襲時，會對洛杉磯造成重大破壞。美國地質調查局（USGS）估計，恐造成1800多人死亡，超過2000億元損失。

根據加州自然資源保護廳（California Department of Conservation），加州每年通常會發生兩到三次足以造成中度破壞的地震。專家呼籲民眾做好大震準備，相關訊息可上conservation.ca.gov。

地震 洛杉磯 加州

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