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一掃連日陰霾 南加周末前將放晴 部分地區恐降冰雹

記者子為／綜合報導
南加將在本周結束前迎來升溫和晴天，但部分地區仍有降雨的可能。（本報檔案照）
南加將在本周結束前迎來升溫和晴天，但部分地區仍有降雨的可能。（本報檔案照）

灰色的陰天已經在南加籠罩數日，不少民眾在期盼晴朗天氣到來。根據氣象預報，陰雨天氣可能馬上到尾聲，南加將在本周結束前將升溫和出現晴天，但部分地區仍有降雨的可能，甚至可能發生局部洪水、小冰雹等，居民應謹慎出行。

國家氣象局（National Weather Service）的氣象學者史威特（David Sweet）在接受洛杉磯時報採訪時表示，隨著時間的推移，南加民眾看到陽光的機率在增加。目前的陰天是受低壓槽影響，但每天都在減弱。

史威特指出，陰沉天氣的轉變是漸進的，6月12日南加州大部分地區的氣溫仍為60華氏度左右，和歷史上同時期的氣溫相比較低。聖地牙哥縣部分地區6月11日的最高溫，則是歷史同期最低，Alpine和El Cajon地區當日的最高氣溫僅為58度和63度，這是該地區自1960年以來第一次發生這樣情況。

史威特說，灰色的春天是激進且持續的，因為低壓槽在南加的大部分地區一直處於靜止狀態，使得雲和霧也沒有離開。

不過，6月12日早晨，史威特和他的團隊在洛杉磯市中心的雲層中看到了陽光，他預測這種情況會在接下來幾天繼續存在。6月16日，洛杉磯縣大部分海岸和山谷的高溫可能達到70多度。「洛杉磯縣上空的雲會散去一些」史威特說，「我們會看到晴朗天氣將要來到」

但由於海洋層、霧和雲的繼續存在，史威特表示，南加部分地區仍有降雨的可能，尤其是在聖蓋博谷的山麓地帶，降雨極可能出現在早晨。在6月15日之前，范杜拉縣（Ventura）和聖蓋博谷的山區有可能在午後出現雷暴天氣，這可能會帶來局部的洪水、小冰雹和陣風，當地居民應提高警惕。

史威特指出，6月20日左右將正式進入夏季，屆時6月陰霾應該會開始消退。

除了低壓槽在影響南加天氣外，同樣值得關注的還有聖嬰（厄爾尼諾）現象。根據國家海洋與大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration）6月8日發布的報告，聖嬰現象已經出現，預示著全球氣候變暖以及南加又將迎來一個多降雨的冬季。

根據專家和媒體報導，在美國，聖嬰現象對夏季影響不大，要到秋冬季才有明顯的顯現。受聖嬰現象帶來的潮濕氣候影響，未來的氣候變化也會較大。洛杉磯加大（UCLA）的氣象專家史旺（Daniel Swain）向洛杉磯時報表示，接下來六個月，加州的氣象會因此變得難以預測。史旺也認為，聖嬰現象已經影響了全球環流模式，加上氣候變暖等問題，未來的氣象將更難預測。

南加 洛杉磯加大 加州

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