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中國開發商違約 洛市最大未完工項目「泛海廣場」將售

記者趙健／綜合報導
洛杉磯泛海廣場於2015年開始動工，是洛杉磯市中心最大的未完工項目之一。（Wikipedia）
洛杉磯泛海廣場於2015年開始動工，是洛杉磯市中心最大的未完工項目之一。（Wikipedia）

洛杉磯泛海廣場（ Oceanwide Plaza） 是洛杉磯市中心最大的未完工項目之一，由總部位於北京的中國地產商泛海控股開發。自2019年開始，該項目的建設工程一直處於凍結狀態，還是未能避免被清算的命運。

根據一份提交至洛杉磯縣的違約通知，截至 2023年1月，泛海控股拖欠一組EB-5貸款人共計1.574億美元。泛海廣場的出售時間被安排在8月8日之後。

泛海是中國最大的房地產投資商之一，像其他多家大型中資地產商一樣，近年來泛海因資金問題已售出多個美國大型地產項目，泛海廣場是泛海控股在美國的最後一個資產。該項目是一個由三座高樓組成的住宅和酒店的混合體，靠近湖人隊和快船隊比賽的Crypto.com體育場（原為Staples Center）。泛海原本計畫在該項目中建設一座49層高的五星級柏悅酒店，並在相鄰的兩座塔樓中建設500套公寓。

該公司在向香港證券交易所提交的文件中表示，除了已經投入的11億美元之外，還需要超過12億美元才能完成該項目的建設。

違約通知稱，泛海「未能按照貸款協議完成項目建設」，也未能獲得「優先建設貸款」。同時，該公司違反了貸款協議，允許承包商對該項目提交「工程留置權」（Mechanic's Liens ），並且未能保留該項目的風控保險。

泛海在2019年時資金告罄，數十家承包商在當時對該項目提交了「工程留置權」，總計約2億美元，作為無償工作的擔保。今年2月，洛杉磯高等法院裁定，EB-5投資移民申請人在泛海該項目債務中的優先級，高於未獲得付款的承包商，這意味著如果發生違約，EB-5投資移民申請人將首先獲得償付。

據來自Bloomberg的報導，泛海透露已與「潛在賣家」簽署出售意向書，但未有更多細節。

貸款 洛杉磯 投資

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