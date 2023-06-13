富樂頓教授陳君儀 談元宇宙隱私、數據收集問題

在演講中，陳君儀探討了元宇宙的未來發展及應用。（陳君儀提供）

富樂頓加州 州大計算機科學教授陳君儀博士，日前應邀參與南加州中華科工學會科技研討會，並為聽眾帶來近年最夯話題之一的主題演講「元宇宙 ：概念、技術和應用」。陳君儀特別探討可能引發重大隱私 問題的議題，像是數據收集、跟蹤和監控等等。他也深入剖析元宇宙所帶來的成癮和逃避現實問題，同時也分享了元宇宙未來的發展方向。

在研討會上，陳君儀說，在數位的世界裡，元宇宙可以提供高度互動性的生活方式。本質上，元宇宙是一個虛擬世界，人們可以在物質及數位、實體和虛擬實境之間，以高度身臨其境的方式相互交流。

他解釋說，要建造元宇宙環境，需要多種科技，包括虛擬實境、增強實境、區塊鏈、人工智慧、雲計算、空間計算、網絡3.0和數位孿生技術等等。這些技術將相互協作，創造出真正的元宇宙體驗。

陳君儀表示，元宇宙可建造虛擬教室，提供身臨其境的互動學習體驗，幫助學生在虛擬環境中共同完成專案和作業，創造個性化的學習環境。在醫療保健方面，元宇宙可提供虛擬醫療諮詢、遠端手術、醫療培訓和遠程醫療等優質的醫療保健服務。此外，元宇宙可應用於工業4.0領域，用於創造虛擬產品設計、遠端協調和創建產品的虛擬模型，以及數位孿生技術的應用，建造虛擬工廠等。

然而，陳君儀也指出，元宇宙可能會鼓勵成癮行為，並鼓勵使用者逃離現實世界，從而導致負面的心理影響。此外，元宇宙客戶也可能容易受到安全風險的影響，如駭客攻擊、網路攻擊和虛擬犯罪。另外，元宇宙模糊了虛擬和現實世界之間的界限，可能會導致虛擬騷擾、欺淩等犯罪。

陳君儀表示，此外，元宇宙技術還可以用於創新並提升身臨其境的遊戲體驗，讓玩家在虛擬世界中互動交流，為使用者創建更個人化的體驗。元宇宙還允許使用者自定個人虛擬化身，提高個人隱私安全。此外，元宇宙還可用於創建虛擬經濟，讓使用者在其中購買、出售和交易NFT等虛擬資產。更重要的是，元宇宙技術還可以用於創造新的醫療保健和治療體驗，大大提升醫療保健和治療的品質和服務。

元宇宙還為企業提供一個全新的貨幣化虛擬商品和服務的機會，例如虛擬房地產、虛擬時尚和虛擬活動等。透過虛擬社交互動，元宇宙還為社交提供了一個全新的平台，讓人們在虛擬環境中相遇和互動。對於遠距工作，元宇宙提供了新的機會，允許團隊在世界任何地方透過虛擬環境進行工作。最重要的是，元宇宙技術還具有高度個性化的潛力，為個人使用者量身打造虛擬環境和互動體驗。