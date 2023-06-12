仁濟醫療中心獲加州眾議會表彰

加州眾議員方樹強（中）向仁濟醫療中心代表致贈獎狀。（仁濟醫療中心提供）

仁濟社區醫療中心(Garfield Health Center)本周宣布，該醫療單位被加州 眾議員方樹強（Mike Fong）評選為2023年加州年度最佳非營利組織；仁濟社區醫療中心和其他100多家非營利組織，因為他們服務社區的重要貢獻受到了加州議會參衆兩會的表彰。

仁濟社區醫療中心成立超過20年，該中心盡最大努力幫助醫療資源不足的地區及低收入 患者和家庭。仁濟的員工會説多種語言，包括英語、中文普通話和廣東話、越南語和西班牙語。

仁濟與多家醫療服務提供者合作，服務範圍覆蓋基礎醫療護理、牙科、驗光科、脊椎神經科、婦科、小兒科、心理輔導科等，醫療服務區域始於蒙特利公園市 ，在2021年擴展至羅斯蜜市，不久將擴展至羅蘭岡。仁濟社區醫療中心將伴隨著社區一同發展擴大。

仁濟社區醫療中心首席營運官于立都（Lionel Yu） 表示，該中心優秀的團隊同心協力獲得這項殊榮。如果沒有團隊合作，我們就無法為診所周圍的廣大社區提供優質的服務。

更多資訊洽詢仁濟醫療中心社區外展總監伍紀因(Ophelia Ng) ，電郵：[email protected]，電話626-214 - 5590或網站www.garfieldhealthcenter.org