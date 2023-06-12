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蒙市閱讀挑戰賽開啟 贈送豐厚禮品

記者王若然／蒙特利公園市報導
蒙市市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）舉辦2023年夏季閱讀挑戰賽。（本報檔案照）
蒙市市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）舉辦2023年夏季閱讀挑戰賽。（本報檔案照）

為了鼓勵民眾在今年夏季養成多閱讀的好習慣，蒙特利公園市圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）舉辦2023年夏季閱讀挑戰賽。完成閱讀任務的民眾可以獲贈獎品，還可以參加抽獎，贏得漢庭頓圖書館等門票。

本屆閱讀大賽的主題為「找到你的聲音」。大賽分為三個年齡組：0-12歲少兒組；12至18歲青少年組；18歲及以上為成人組。想要參賽的民眾即日起可至https://montereypark.beanstack.org/reader365註冊報名，或下載手機App Beanstack。除了閱讀本身，該活動還有免費手工、電影放映、特別演出等活動。

對於少兒組的參賽者，完成一定的閱讀時間，可以獲得電子獎章和獎品，包括熊貓快餐和Raising Cane's獎品，以及一本免費圖書。小朋友每閱讀四個小時的書，就可活動一張抽獎券，參加抽獎。

對於青少年組，可以通過完成特定的活動，閱讀、聆聽書籍，漫畫書、雜誌、報紙或文章來賺取獎勵。青少年組的參賽者只要註冊報名即可獲得免費圖書一本。閱讀超過12個小時，可以獲得一份零食大禮包。完成規定的五個活動有機會贏得一本可擦拭的電子筆記本（Rocketbook）。

成年組參賽者也可以通過完成特定活動，閱讀、聆聽書籍，漫畫書、雜誌、報紙或文章來賺取獎勵。成年組的參賽者只要註冊報名即可獲得免費圖書一本。閱讀超過12個小時，可以獲得一個電子步數計算儀（pedometer）。完成規定的五個活動有機會贏得一對匹克球拍。

青少年組和成人組參賽者如果完成了夏日閱讀挑戰，以及五個規定的活動，將有機會參與抽獎，獎品包括漢庭頓圖書館門票，Art Collections and Botanical Gardens門票，南加州大學亞太博物館門票或巴沙迪那交響樂等活動門票。

蒙市市立圖書館夏日閱讀挑戰即日起開啟，7月29日結束。該活動由Friends of the Monterey Park Bruggemeyer Library贊助。有疑問的民眾可致電626-3071358，或6262-3071368。

漢庭頓圖書館 加州大學 蒙特利公園市

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