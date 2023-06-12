我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

南加文苑獎10月起徵文 去年9獲獎者將任評審

記者王若然／聖蓋博報導
北美華文作家協會會長蓬丹(左起)、蕭景紋、宋久瑩、北美南加州華人寫作協會會長王美、北美南加州華人寫作協會副會長嚴筱意。（記者王若然／攝影）
北美華文作家協會會長蓬丹(左起)、蕭景紋、宋久瑩、北美南加州華人寫作協會會長王美、北美南加州華人寫作協會副會長嚴筱意。（記者王若然／攝影）

北美南加州華人寫作協會10日下午舉辦北美洲文苑文學獎茶話會，介紹即將舉辧的第二屆北美洲文苑文學獎參賽評獎辦法；去年兩位得獎者暢談參賽和得獎經驗，並鼓勵社區捐款贊助，讓北美洲文苑文學獎發揚光大。

寫作協會副會長嚴筱意說，舉辦該獎的初衷是讓全球華人寫出自己的故事，也讓海外華人的作品有被認可的機會。全球華人，不論年齡、性別均可投稿參賽，並希望參賽作品能體現海外生活。相比第一屆，今年初審由九位第一屆獲獎者組成，終審有三位從台灣聘請的專家擔綱。今年設置散文、小說和小品文三個門類。

兩位去年的獲獎者發表得獎感言。一位是散文組第一名「塔裡的男人」作者宋久瑩，另一位是小說組第三名「舞衣」作者蕭景紋。宋久瑩是一位軟體工程師，她說，獲獎之前，寫作只是茶餘飯後的愛好，得獎之後，讓她覺得寫作是一件嚴肅的事情。看到別人的好作品也學到很多，激勵自己寫作水準更上一層樓。她鼓勵華人多多投稿，不管得獎與否，都能彰顯寫作的意義。

蕭景紋是一位兒童腎臟科醫師。九歲來到美國，一直自我激勵學習中文。能夠用中文寫作，並且作品得獎，對她意義重大。

兩位得獎人也都是世界日報的長期供稿人，她們表示能獲得報紙主編的認可，是對她們寫作的巨大鼓勵。

洛杉磯世界日報是第一屆和第二屆北美洲文苑文學獎的合作單位，獲獎前三名作品將在世界日報刊登。嚴筱意表示，很感謝世界日報對於該獎項大力宣傳，得以順利進行。世界日報社長于趾琴也參加了當天的茶話會。

北美南加州華人寫作協會10日下午舉辦北美洲文苑文學獎茶話會。（記者王若然／攝影）
北美南加州華人寫作協會10日下午舉辦北美洲文苑文學獎茶話會。（記者王若然／攝影）

北美洲文苑文學獎是由北美洲華文作家協會總會、北美南加州華人寫作協會和洛杉磯世界日報合辦，贊助者可寄送捐款支票，抬頭為NACWA，地址1188 S. Second Ave., Arcadia CA 91006，註明：2023-2024北美洲文苑文學獎。NACWA的稅務編號（TAX ID）為81-1750061。

第二屆北美洲文苑文學獎徵稿日期為2023年10月1日至10月31日之間；參賽者需以電子郵件形式投稿至[email protected]，並使用正體中文書寫，14號新細明體字體格式。不要在稿件上註明作者姓名，或任何可以辨識身份的符號。在稿件首頁右上角，請註明投稿作品類別、字數以及獎項類別。同時，另頁提交一份包括作者的真實姓名、聯絡地址、電子郵件地址、聯絡電話和200字作者簡歷。

獎項設置、參賽要求如下：

短篇小說組：字數8000至1萬6000字以內，首獎一名，獎金2000元；二獎一名，獎金1000元；三獎一名，獎金800元；多項佳作，每篇獎金500元。

散文組：字數2000至4000字以內，首獎一名，獎金1000元；二獎一名，獎金500元；三獎一名，獎金300元；多項佳作，每篇獎金200元。

小品文組：字數1000字以內，首獎一名，獎金500元；二獎一名，獎金300元；三獎一名，獎金200元；多項佳作，每篇獎金100元。

華人 世界日報 小說

上一則

蒙市閱讀挑戰賽開啟 贈送豐厚禮品

下一則

聖蓋博市建築工地惡夜大火 90消防員緊急馳援

延伸閱讀

封面故事／詹秀蓉書法慈善展 以愛結緣 讓愛圓夢

封面故事／詹秀蓉書法慈善展 以愛結緣 讓愛圓夢
南加華人文化界三團體 合辦第二屆文苑文學獎

南加華人文化界三團體 合辦第二屆文苑文學獎
世界日報洛杉磯社徵才 期待您的加入

世界日報洛杉磯社徵才 期待您的加入
日經估算：北美洲的電動車投資金額上看1400億美元

日經估算：北美洲的電動車投資金額上看1400億美元
經文處長紀欽耀訪世報 深度交流服務僑胞、提升台形象

經文處長紀欽耀訪世報 深度交流服務僑胞、提升台形象
世界日報舊金山社長 訪中華總會館

世界日報舊金山社長 訪中華總會館

熱門新聞

案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

2023-06-06 17:32
電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
南加小台北蒙特利公園市大年夜槍擊案雖然已經過去近5個月，但對周圍經濟的影響仍在繼續。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱多中餐館瀕臨關門 因槍擊或另有隱情？

2023-06-06 22:00
阿市橋屋開賣售價僅25萬元，引起不少人爭先恐後預約看屋。(NBC電視台畫面截屏)

只賣25萬 洛縣阿罕布拉市「橋屋」吸引數百名買家

2023-06-07 02:20

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌