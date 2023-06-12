Tiktok、免費網頁 比想像更危險

網絡犯罪雖然不像盜竊案件那麼可視，但日益成為洛縣最嚴重的犯罪。（本報記者／攝影）

Tiktok和免費網絡比你想像的更危險。洛杉磯縣警局欺詐和網絡犯罪科警探日前和民眾分享其處理的各種網絡詐騙 案件，其中通過微信和Line等華人常用社交媒體進行網絡詐騙的案例最為普遍，而Tiktok在後台截取的信息比你想像中要多，甚至可能包括你的銀行帳號和密碼。

警探Peter Hish表示，網絡犯罪雖然不像盜竊案件那麼可視，但日益成為洛縣最嚴重的犯罪。尤其是來自中國和其他東南亞國家的網路詐騙組織，通過Wechat和Line來進行網絡詐騙，其中有華人熟知的殺豬盤，利用人們的心理弱點，借助投資等理由騙取大量金錢，目前有170萬名這類網絡詐騙的受害者。這類詐騙如果在24小時內報警，因為貨幣結算的時間差或許還有追回的可能，因此鼓勵大家遇到網絡詐騙要及時報警。

Peter Hish特別提到TikTok 的危害性，他說，如果分級，微信是危險的，TikTok則是更危險。在註冊TikTok時，有幾十頁的用戶協議條款，很少有人會從頭看到尾，但裡面包含很多不利條款，大家不看就選擇同意。TikTok除了獲取個人信息，分析用戶使用習慣，還會在你使用電子設備登錄使用TikTok時，同時也會進入使用同一網絡的其他電子設備，如果另外一台電子設備正在登錄銀行帳戶，銀行帳戶和密碼信息就很可能被TikTok截取。你不知道TikTok在截取你和使用同一網絡的其他人的什麼信息，防不勝防。

他還強調免費公共網絡的危害性，提醒民眾不要輕易連接免費的網絡，因為這可能是一個陷阱。他說，在登入免費網絡時，駭客 會駭進你的手機或電腦。只有在確認網路安全時，才輸入重要的個人信息。定期檢查信用卡使用流水，且每年去信用機構查詢自己的信用報告。記錄自己求診的醫生及開具過的處方藥，以此對照保險帳單，避免被第三方詐欺。

其次要警惕病毒軟件和電郵詐騙，警探Sergio Reyes提醒民眾要警惕下載到病毒軟件或程式，尤其不要下載那些從非官方渠道下載的軟件和應用程式。如果收到有誘惑性的電郵也不要輕易回复和點擊郵件裡的鏈接，在點開鏈接的那一瞬間，你的個人資料可能就會被洩露，你的電腦也可能被駭客。還有一些郵件偽裝成政府機關或銀行電郵，在點擊郵件鏈接前先打電話詢問該機構是否發了這樣的電郵。商家更容易面臨駭客的勒索，最好的辦法是做網絡安全投資，聘請專業人員定期進行系統升級和為重要文件備份。