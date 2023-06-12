我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

持綠卡長期離境 宜備相關資料

記者邵敏／洛杉磯報導
持綠卡的人長時間離美，重新入境時，須準備不放棄綠卡的證據。（受訪者提供）
持綠卡的人長時間離美，重新入境時，須準備不放棄綠卡的證據。（受訪者提供）

最近幾年，由於新冠疫情，很多持綠卡南加華人長時間離開美國。但在重新入境時，有些人被請進小黑屋嚴審，有些人則順利入境。專業移民律師建議，準備好相關資料，以備不時之需。

根據規定，綠卡持有人離開美國半年之內，屬於安全時間，基本沒有問題；但如果超過半年、少於一年，政府可推定有放棄綠卡的意圖，須自證沒有放棄；假如離境超過一年，就很有可能會自動失去綠卡。業內人士建議，若有長時間離境計劃，最好在臨行前辦理回美證，證明自己沒有放棄綠卡的意圖。

但即使辦了回美證，綠卡持有人超過半年回美，仍須準備不放棄綠卡的證據，以便入境需要時出示。南加移民律師黃笑生建議，解釋離境超期的證據分兩類，一類是與美國有緊密聯繫的證據，另一類是解釋為何不能返美的原因證據。

第一類包括稅表、房產證明、車險、醫保、駕照、銀行帳戶、美國的工作證明；各種會員卡，比如好市多（Costco）會員卡、健身房卡、購物卡、信用卡等；若有直系親屬在美，提供與他們聯繫的資料證據。這些材料不一定每項都要有，但建議愈多愈好。

第二類不能返回美國的原因證據，包括自己或直系親屬的醫療證明；涉及海外的官司資料，導致無法回美；海外公安機關出具的監視居住、取保候審、邊控證明等。

有一點值得注意，面對海關工作人員的盤查，應盡量如實回答，不要試圖欺騙，在疫情大環境下，海關官員比較人性化，在了解事情真相後，通常都會允許持綠卡者入境。

綠卡 疫情 南加

上一則

離美三年 華女持綠卡意外順利入境

下一則

野外實驗室 清放射汙染

延伸閱讀

曼哈頓中城移民大遊行 百輛花車上街

曼哈頓中城移民大遊行 百輛花車上街
世界日報洛杉磯社徵才 期待您的加入

世界日報洛杉磯社徵才 期待您的加入
謊稱離境入機場禁區送行 港女判囚4周緩刑2年

謊稱離境入機場禁區送行 港女判囚4周緩刑2年
給無證客假綠卡 冒充ICE男子被訴

給無證客假綠卡 冒充ICE男子被訴
移民專頁／持回美紙長期離境 易受移民局關注

移民專頁／持回美紙長期離境 易受移民局關注
移民專頁／蓋臨時綠卡章 可郵寄辦理

移民專頁／蓋臨時綠卡章 可郵寄辦理

熱門新聞

案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

2023-06-06 17:32
電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
南加小台北蒙特利公園市大年夜槍擊案雖然已經過去近5個月，但對周圍經濟的影響仍在繼續。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱多中餐館瀕臨關門 因槍擊或另有隱情？

2023-06-06 22:00
阿市橋屋開賣售價僅25萬元，引起不少人爭先恐後預約看屋。(NBC電視台畫面截屏)

只賣25萬 洛縣阿罕布拉市「橋屋」吸引數百名買家

2023-06-07 02:20

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌