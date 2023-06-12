持綠卡長期離境 宜備相關資料

持綠卡的人長時間離美，重新入境時，須準備不放棄綠卡的證據。（受訪者提供）

最近幾年，由於新冠疫情 ，很多持綠卡 的南加 華人長時間離開美國。但在重新入境時，有些人被請進小黑屋嚴審，有些人則順利入境。專業移民律師建議，準備好相關資料，以備不時之需。

根據規定，綠卡持有人離開美國半年之內，屬於安全時間，基本沒有問題；但如果超過半年、少於一年，政府可推定有放棄綠卡的意圖，須自證沒有放棄；假如離境超過一年，就很有可能會自動失去綠卡。業內人士建議，若有長時間離境計劃，最好在臨行前辦理回美證，證明自己沒有放棄綠卡的意圖。

但即使辦了回美證，綠卡持有人超過半年回美，仍須準備不放棄綠卡的證據，以便入境需要時出示。南加移民律師黃笑生建議，解釋離境超期的證據分兩類，一類是與美國有緊密聯繫的證據，另一類是解釋為何不能返美的原因證據。

第一類包括稅表、房產證明、車險、醫保、駕照、銀行帳戶、美國的工作證明；各種會員卡，比如好市多（Costco）會員卡、健身房卡、購物卡、信用卡等；若有直系親屬在美，提供與他們聯繫的資料證據。這些材料不一定每項都要有，但建議愈多愈好。

第二類不能返回美國的原因證據，包括自己或直系親屬的醫療證明；涉及海外的官司資料，導致無法回美；海外公安機關出具的監視居住、取保候審、邊控證明等。

有一點值得注意，面對海關工作人員的盤查，應盡量如實回答，不要試圖欺騙，在疫情大環境下，海關官員比較人性化，在了解事情真相後，通常都會允許持綠卡者入境。