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離美三年 華女持綠卡意外順利入境

記者邵敏／洛杉磯報導
據一些回美華人反映，最近LAX盤查比以往嚴格。（受訪者提供）
據一些回美華人反映，最近LAX盤查比以往嚴格。（受訪者提供）

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民梁女士，疫情時長期居住在中國，時隔近三年，擁有綠卡的她，日前再次入境洛杉磯時忐忑不安，擔心會被請進海關的小黑屋盤問，綠卡也會因此取消。但事實上，海關竟然一句話都沒問，直接放行。

梁女士回美前非常焦慮，因為按照相關規定，綠卡持有人離美如果超過半年，政府就可以推定此人有放棄綠卡的可能，而她一走就是近三年。為了這次入境，梁女士準備了很多資料，但沒想到，海關工作人員沒說任何話，就讓其入境，這讓梁女士十分詫異。

梁女士分析，如此順利入境除了好運氣之外，可能與她赴美乘坐的航空公司有關。她選擇國泰航班，並在香港登機，因為此前律師建議，盡量選擇非中國航空公司的航班來美，按照以往經驗，對於中國航司的航班，洛杉磯海關通常查得比較嚴。

此外，梁女士不會說英文，入境時，她面對的是一個白人海關官員。梁女士解釋說，因為語言不通，海關官員可能覺得找翻譯太麻煩，就直接讓她順利過關。對於這一點，梁女士也強調純屬運氣，可能剛好就碰到一個怕麻煩的工作人員，但也有華人表示遇到過類似經歷，甚至戲稱，去不去小黑屋主要是看海關人員當時的心情，純屬概率問題。

梁女士入境超乎想像的順利，但據一些回美華人反映，最近洛杉磯國際機場盤查比以往嚴格，海關的問題也更多，有華人甚至在機場小黑屋被關兩小時。因此，持綠卡華人如果長時間沒有入境，應事先準備相關資料，以備檢查時需要。

為了梁女士此次入美，她在洛杉磯工作的女兒做了不少功課，她提醒綠卡持有者，入境時如果海關人員要求填寫I-407表格，絕對不能填，因為這是放棄綠卡身分的申請表，可以拒絕填寫。海關不會因此遣返，但可能沒收綠卡，但會允許入境，如果有這樣的遭遇，建議聘請專業律師，去移民法庭跟法官申訴拿回綠卡。

梁女士的女兒還指出，入境時I-193表格可以填寫，同時需要繳付585元，相當於豁免離境超期，不過這個表格不能自行申請，應由海關主動提供才可以填寫。

綠卡 洛杉磯國際機場 華人

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