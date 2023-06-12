洛城新語／「教育」和「教唆」之爭

作為「進步派」大本營的加州 ，性教育一直以「大膽」著稱。部分教材的插畫與文字描述，甚至連成年人看了都面紅耳赤。不過，圍繞性教育是否太過激進的爭論，近年來從未停歇。

6月6日早，數百名抗議者聚集在格蘭岱聯合學區辦公樓外，為學校如何進行性教育展開對峙。支持和反對非傳統異性戀（LGBTQ）各抒己見，互相無法說服對方，最終有人惱羞成怒大打出手，至少三人在事件中被捕。

其實圍繞性教育是否太過激進的抗議示威，近年來一直存在；尤其是2016年1月開始實施被稱為「加州健康青年」的AB329法案後，更是愈演愈烈。該法案雖然保留家長阻止孩子參與性教育課程的權利，但不再允許他們阻止孩子參與「性別認知」或「性取向」課程的學習。

AB329法案從提案到開始實行，不乏反對之聲。而2019年5月，法案開始允許公立學校推廣被部分家長形容為「小黃書」的新版性教育課本後，抗議的聲音更是達到高潮。

新教材除了教導不同的性取向外，還圖文並茂的介紹口交、陰道性交甚至是肛交等多種性交方式。一經推出，就引起包括華人 在內的許多家長抗議。2019年一場抗議活動中，憤怒的華人家長聚集在洛縣教育局 門外，AB329法案在他們口中，真可謂是罄竹難書。

這些華人家長認為，在充滿好奇心的年齡，讓孩子接受激進的性教育，會增加他們去「嘗鮮」的可能。如此這般，「教育」成了「教唆」，或許原本不是同性戀的孩子，會在教材的誘導下，變成同性戀。這也說出了問題的關鍵，雖然在開放的加州，對同性戀的接受程度很高。不過對於許多家長來說，尤其是偏保守的華人家長，能夠接受的同性戀是別人，對自己的孩子，卻是另當別論。

而支持者認為，性取向是與生俱來的天性，非「教育」所能更改。讓孩子們更早接觸相關的性教育，能夠更好避免像艾滋病這樣的新傳染疾病的傳播，而這也是AB329法案的初衷之一。

自歐巴馬政府時期掀起「男女同廁」議題開始，加州一直在「平權」的道路上居於全美領先地位。而隨著加州在該道路上越走越遠，反對者的反彈可能也將愈演愈烈。而且，支持與反對者在學區門口打群架的事件鬧上全國新聞，這還是第一次發生，加州性教育的爭端讓兩派再難相容，6月6日的家長衝突，恐怕不會只有一次。