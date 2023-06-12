我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

追捕超速車 2警車失控衝入民宅

洛杉磯訊
加州公路巡警局（CHP）的兩輛警車追逐一輛超速車時，失控衝進一戶居民院內。(KTLA)
加州公路巡警局（CHP）的兩輛警車追逐一輛超速車時，失控衝進一戶居民院內。(KTLA)

加州公路巡警局（CHP）的兩輛警車10日下午在追逐一輛超速車時，意外失控衝進一戶居民院內。警車撞到院牆受損嚴重，男屋主受到驚嚇。他表示，事情發生時，老母親正在屋內休息。

這起事故發生在拉朋地市（La Puente）。10日下午約4時40分，CHP警員試圖對一輛超速行駛車執法，命令違規司機靠路邊停車，但對方拒絕服從，於是兩輛警車開始追擊超速車輛。下午約4時52分，雙方追逐到市區哈仙達大道（Hacienda Blvd）和艾柯特街（Ector Street）交匯處，因街路轉彎較急，兩輛CHP警車失控，雙雙撞破街角處一居民家外牆，衝進院內，最終停在房屋前的草坪上。

視頻顯示，被撞居民家的外圍有低矮磚牆保護，兩警車將一段外牆徹底撞毀。

屋主瑞頓（Nestor Rendon）表示，事故發生前，聽到警車警報聲愈來愈近，接著就是輪胎摩擦地面的刺耳聲音，然後就是撞擊的巨大聲響。他趕忙出屋查看，猛然看見有兩輛警車停在房前草坪上，地上滿是散落的碎磚塊。

據稱，因撞擊猛烈，大量金屬碎片掉落在草坪和附近路上，兩警車前部嚴重損毀。

事故發生後，瑞頓說，他最先擔憂的是老母親安全。「當看到兩輛警車撞進院內，立刻跑進媽媽住的房間，當時母親在屋內休息。」

至於被CHP警員追逐的違規駕駛司機。警方稱，已將他逮捕，期間沒有發生其它事故。

加州公路巡警局（CHP）的兩輛警車追逐一輛超速車時，失控衝進一戶居民院內。(KT...
加州公路巡警局（CHP）的兩輛警車追逐一輛超速車時，失控衝進一戶居民院內。(KTLA)

加州 Hacienda

上一則

HAB銀行 11個月定期存款5.08%優惠利率

下一則

鐵路事故死亡激增 洛縣將改善平交道

延伸閱讀

CHP追捕超速車 2警車失控衝入居民家

CHP追捕超速車 2警車失控衝入居民家
贓車洛杉磯市區橫衝直撞 警驚險追捕

贓車洛杉磯市區橫衝直撞 警驚險追捕
南洛杉磯超速追捕案 竟是4名未成年人

南洛杉磯超速追捕案 竟是4名未成年人
芝橋港區增裝超速監視攝影機 7/27起開罰

芝橋港區增裝超速監視攝影機 7/27起開罰
聖荷西利用社媒 推廣駕車不超速 參與者有機會獲100元禮品卡

聖荷西利用社媒 推廣駕車不超速 參與者有機會獲100元禮品卡
維州亞市4校安裝測速攝影機 超速將罰百元

維州亞市4校安裝測速攝影機 超速將罰百元

熱門新聞

案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

2023-06-06 17:32
電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
南加小台北蒙特利公園市大年夜槍擊案雖然已經過去近5個月，但對周圍經濟的影響仍在繼續。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱多中餐館瀕臨關門 因槍擊或另有隱情？

2023-06-06 22:00
阿市橋屋開賣售價僅25萬元，引起不少人爭先恐後預約看屋。(NBC電視台畫面截屏)

只賣25萬 洛縣阿罕布拉市「橋屋」吸引數百名買家

2023-06-07 02:20

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌