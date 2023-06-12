抗議設遊民所 哈岡居民4度上街 不排除到縣府示威

抗議示威現場。（受訪者提供）

洛杉磯縣府打算在哈仙達岡（Hacienda Heights）建立遊民 永久居留中心，引發當地華人團體與各族裔居民激烈反對。數日來，有多場抗議活動；10日，哈岡居民再次走上街頭。哈岡華人協會會長方孝偉11日表示，不排除到縣府示威抗議。目前隨著抗議的影響擴大，周邊城市的民選官員與居民也積極響應。

包括哈岡學區 華裔教委郭志、核桃市市議員秦振國、聖迪瑪斯市（San Dimas ）領導反對Homeless Projects的Richard Gill、拉朋地市（La Puente）前市長Violete Lewis等，參與10日的抗議。活動持續有周邊城市的居民加入，顯示哈岡社區居民反對建立遊民永久居留中心的行動，影響力正逐漸擴大。10日的抗議在哈仙達大道與Gale街交匯處附近一家華資修車廠前舉行，業者表示，當地遊民增多，修車廠門前花草屢遭破壞。

方孝偉表示，這是社區民眾第四次示威抗議，隨著規模漸增與影響力擴大，民眾訴求內容也更有針對性。目前哈岡學區也感受到抗議的壓力，因為學區強調學生安全，但遊民永久定居項目周邊就有學校，且與其中一所小學距離只有步行約七分鐘的路程，遊民出沒給學生安全帶來困擾，引發家長不安。

哈岡學區教委郭志指出，洛縣 府從未向學區通報要將建立遊民永久居留中心。雖然哈岡設有社區協調委員會，但無法代表民意。尤其是在社區民眾詢問協調委員會成員，對遊民安置計畫態度時，竟然得到「沒有態度」的回復。遊民永久安置計畫遭到眾多民眾的反對，協調委員會如此說法，令人失望。

他並表示，學區對學生安全尤其關注，遊民項目與小學距離這麼近，肯定會引起家長與社區的不安。既然該項目距離學校如此近，縣府就該計畫不事先通知學區的做法，非常值得商榷。