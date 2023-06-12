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女駕車墜海 直升機空中垂吊救援

洛杉磯訊
范杜拉縣航空局對墜海女司機進行空中救援。(范杜拉縣航空局)
范杜拉縣航空局對墜海女司機進行空中救援。(范杜拉縣航空局)

6月9日（周五），一名女子從范杜拉縣（Ventura）的一條公路上開車駛入太平洋後，被空中營救至醫院。據加州公路巡警局（CHP）表示，這名女子被確認為18歲的歐亥市（Ojai）居民。

影音來源：范杜拉縣航空局 洛杉磯採訪中心後製

加州公路巡警局、范杜拉縣消防局（Ventura County Fire Department）和美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard units）都參與援救，該車在芳草路（Yerba Buena Road）以北的太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）上向北行駛時，衝出路邊墜入大海。隨後女子從車裡爬了出來，被空運到洛羅夫萊斯醫療中心（Los Robles Medical Center）接受重傷治療。

目前尚不清楚是什麼原因導致這名女子駕車墜落大海。

范杜拉縣航空局（Ventura County Aviation Unit）在Instagram上發布的救援視頻顯示，救援人員將受害者吊到安全地帶，但由於條件不安全和潮水上漲，該女子的賓士車暫時無法打撈。當局表示，一旦情況更加安全，將在晚些時候打撈這輛車。

任何人目擊了這次事故都應致電范杜拉縣公路巡警局辦公室，電話: 805-662-2640。

墜海女司機被吊上了直升機。 （范杜拉縣航空局）
墜海女司機被吊上了直升機。 （范杜拉縣航空局）

加州 洛杉磯

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