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涉強壓酒測致死 7警不認罪

洛杉磯訊
該圖片取自加州公路巡邏局拍攝的近18分鐘視頻中，可以看到Edward Bronstein被幾個警察壓倒在地。（加州公路巡警局）
該圖片取自加州公路巡邏局拍攝的近18分鐘視頻中，可以看到Edward Bronstein被幾個警察壓倒在地。（加州公路巡警局）

被檢方控謀殺一名駕車人的加州公路巡邏局的一名警官及六名警員9日不認罪。2020年3月31日，布班克（Burbank）居民，38歲的Edward Bronstein被懷疑酒駕，在洛杉磯縣艾塔迪那（Altadena）地區的5號公路上被攔下後，但拒絕抽血檢驗酒精含量，被警員們壓制在地抽血，但在過程中該名駕車人不幸死亡。

有視頻顯示，Edward Bronstein當時在高速路巡警局附近的一個車庫內，被壓制時重複喊著「我不能呼吸。」Edward Bronstein家人的律師稱，他的父母和子女將收到加州政府2400萬元的賠償。

洛杉磯縣地區檢察長賈斯康（ George Gascón）曾表示，Edward Bronstein剛被攔下時拒絕抽血，從一名警員隨身攜帶的攝像頭錄影可以看到，警員當時警告他，如果不配合就會讓他趴在地上，強制抽血。賈斯康說，「錄影中可以看到，Edward Bronstein當時臉朝下，雙手被手銬銬著。當他反覆表示會遵守規定抽血時，這幾名警員已把他壓在地上，膝蓋抵住他的腿和頸部。」

慢慢地Edward Bronstein不再說話，當護士抽第二管血時，他已經無法再反抗，賈斯康表示，「這時候幾名警員依舊壓著他，此時他已逐漸失去生命力，幾名警員就這樣看著他死了。」

高速路巡警局表示，事發後，涉事警員都暫時被停職了。七名警員被控非故意殺人和毆打罪。他們是：加州公路巡警局巡官Michael Little、警員 Dionisio Fiorella、Dustin Osmanson、Darren Parsons、Diego Romero、Justin Silva 和 Marciel Terry，以及當時抽血的護士Arbi Baghalian也被起訴過失殺人罪。

洛杉磯縣法醫處將Edward Bronstein的死因定為「在執法人員約束期間急性甲基苯丙胺中毒」（acute methamphetamine intoxication during restraint by law enforcement）。

目前這八名涉案人員都保釋在外，7月25日將於洛杉磯市中心高等法院過堂。屆時，將對檢方證據進行檢視，看是否起訴證據充足。如果罪名成立，八名警員每位將面臨最高四年八個月監禁，那名護士最高面臨四年監禁。

洛杉磯 加州

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