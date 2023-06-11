大專盃高球賽開打 以球會友

第19屆「大專盃」高爾夫球聯誼賽部分選手、嘉賓及工作人員合影。（記者啟鉻／攝影）

南加州中國大專院校聯合校友會（JCUAA）10日在內陸帝國（Inland Empire）奇諾岡舉辦第19屆「大專盃」高爾夫球聯誼賽。駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長張正育、洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永、JCUAA會長辛志超、召集人吳蓉華，以及中華民國 僑務委員于仁豪為聯誼賽開球。

賽事在奇諾岡Los Serranos高爾夫俱樂部北球場舉行，主辦單位代表徐菡美、段相蜀主持開幕式。張正育表示，感謝主辦單位選擇好的天氣、好的場地舉辦這次聯誼賽。陳敏永也表示，祝福大家比賽過程中開心愉快健康平安。

辛志超會長說，第19屆大專盃高爾夫球聯誼賽，主要是校際、社會組比賽，也有個人組和團體組。最高獎項有一桿進洞獎，贊助者包括華航、賓士之家和新世紀BMW廠商等。賽事宗旨是聯誼交流，希望大家以球會友，推動發展高爾夫球運動，提升華人 專項運動水準。他指出，雖然高爾夫球運動在亞洲屬於貴族運動，但在美國就是普通民眾的健身方式，希望有興趣的華人愛好者積極參與。

賽事召集人吳蓉華表示，有超過64名選手參加比賽，大家通過比賽交流，切磋球技、增進友誼，享受快樂的一天。