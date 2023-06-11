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天普警局安全講座促守望相助 上百商家參加

記者張宏╱洛杉磯報導
負責集裝箱偷盜案件的警探Kevin Hom鼓勵店家如果店鋪發生盜竊要及時報警。（記者張宏／攝影）
負責集裝箱偷盜案件的警探Kevin Hom鼓勵店家如果店鋪發生盜竊要及時報警。（記者張宏／攝影）

洛縣警局天普市分局9日在羅斯密（Rosemead）的Garvey中心舉辦一場面向聖蓋博谷商家的安全講座，現場座無虛席，百餘名商家參與，洛縣警局處理盜竊和欺詐等犯罪類別的警官向商家宣導安全和守望相助的重要性。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）到場向洛縣警局代表Jorge Valdez頒發感謝狀，感謝洛縣警局對社區的貢獻，尤其是天普分局服務聖蓋博谷是華人聚集的地方，希望大家團結一致改善治安打擊犯罪。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，右）向洛縣警局代表Jorge Valdez頒...
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，右）向洛縣警局代表Jorge Valdez頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

天普分局局長Jorge Meza、重案組警探Kevin Hom和警探隊長Michael Maher、 警探Billy Khounthavong和警探隊長Robert Leyba、洛杉磯縣地方辦公室，首席副地方檢察官Victor Rodriguez等人出席活動。

天普分局華裔巡邏隊長Erin劉表示，舉辦這次商家守望活動目的是幫助商家了解如何應對入室盜竊、欺詐和無家可歸者擅自闖入問題，了解現在犯罪手法和趨勢，更新警方緊急聯絡信息，同時和商家鄰裡更緊密的聯繫，鼓勵他們遇到犯罪案件要及時報警。警局舉辦這次多主題的講座，這次現場大家很積極踴躍，很多商家都表示收穫良多。

負責處理貨櫃偷盜案件的警探Kevin Hom表示，最近在河濱縣和內陸帝國等地發生貨櫃盜竊案件，看似和洛縣無關，其實很多案件是會互相關聯的。他鼓勵店家如果店鋪發生盜竊要及時報警，因為每個案子都不是獨立存在的，會和其他案件或其他地方的案件相關聯，報警能幫助警方獲取更多信息。

一名華人商家表示，現場很多安全警示，比如商品鑰匙要標註不能複製字樣，防止鑰匙被人隨意複製，同時老闆要有備份鑰匙放在不同的地方。商家可在屋頂上用更大的字體標註地址和號碼，方便警方通過直升飛機在高空看到。同時加強員工的安全培訓，在案發當時和事後盡可能記住丟失物品信息、嫌犯的特徵信息和車子信息。

保險業者張國興和律師鄧洪也參與活動，他們表示，舉辦這樣的活動很有意義，通過各種犯罪活動防範宣導，讓商家更注重自身和店鋪財物安全，加強防範意識和提升報警的意識。

（從左至右依次是）聖蓋博市議員丁言愉和保險業者張國興、羅斯密商會CEO冉瑞宜和律...
（從左至右依次是）聖蓋博市議員丁言愉和保險業者張國興、羅斯密商會CEO冉瑞宜和律師鄧洪等合影。 （記者張宏／攝影）

洛縣警局顧問莊佩源表示，天普警局為社區安全做了很多工作，今天的活動對商家來說非常重要，希望能提升警民的合作，大家一起打擊犯罪。

洛縣警局天普分局9日在羅斯密（Rosemead）的Garvey中心舉辦一場面向聖...
洛縣警局天普分局9日在羅斯密（Rosemead）的Garvey中心舉辦一場面向聖蓋博谷商家的安全講座，現場座無虛席，百餘名商家參與。（記者張宏／攝影）

洛縣 天普 聖蓋博

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