洛縣警破獲盜竊團夥 12人被捕9人曾犯重罪

洛縣警察局破獲東洛杉磯地區組織盜竊團夥，12人被捕，其中九人曾犯重罪。（示意圖，Unsplash.com）

洛杉磯 縣警察 局重案組與警局盜竊搶劫特別工作組（BRTF）聯手執法，打擊東洛杉磯地區團夥盜竊，逮捕12名嫌犯，其中九人曾犯重罪。

洛杉磯縣警局東洛杉磯分局以及警局夏季執法小組參與的此次執法行動，是洛杉磯縣警察局多組織聯手打擊近期甚囂塵上的地區性有組織的零售盜竊行動之一。

6月初，BRTF偵探對位於東洛杉磯的耐克社區商店（Nike Community Store）展開監視行動，該商店在過去一年中因遭盜竊損失逾75萬元。兩天的行動先後逮捕了12人，其中九人之前曾犯有重罪。突襲行動同時繳獲一批盜竊物品，價值2669.28元。警方已將這些物品歸還給耐克。

BRTF偵探和東洛杉磯分局警員隨後跟進另外一起相關盜竊案，並從一名嫌犯住宅中搜獲一支攻擊性步槍。警方的行動還追回了兩輛被盜車輛，其中一輛是之前被劫持的汽車。

洛縣 警察局十多年前成立BRTF，旨在與各地警局聯手打擊越來越多有組織犯罪團伙的住宅入室盜竊，以及暴力搶劫犯罪趨勢。 警方提醒居民和企業主保護他們的財產，注意可疑和異常的人或車輛，一旦發現異常情況和可疑人事，立即報警。