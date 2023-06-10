影藝學院啟動少數族裔人才教育計劃

奧斯卡主辦單位電影藝術與科學學院宣布Academy Gold Rising項目7日再次啟動。（學院提供）

奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）7日宣布再度啟動Academy Gold Rising項目，該項目已進入第七個年頭。這是一項針對來自代表性不足社區的學生和年輕專業人士的職業發展計劃。Gold Rising與各種工作室和行業組織合作，為學院成員和行業專業人士提供教育 計劃、職業準備課程及交流和指導機會。

Gold Rising 幫助大學高年級學生、應屆畢業生和年輕專業人士獲得知識、技能和人脈，以便他們在電影 的幕前和幕後職業生涯中取得成功。 今年將有90名學生和21家電影和娛樂公司參加該計劃。

學院院長兼教育和外展委員會主席Wynn P. Thomas表示，很榮幸接待一群新興電影製作人，他們為這個項目帶來熱情、故事和見解。這些年輕人才讓電影的未來更加光明，迫不及待想幫助他們在電影行業探索自己的機會。

學院影響力和全球人才發展高級副總裁Kendra Carter表示，學院很高興能夠通過Gold Rising導師和合作夥伴的專業知識，繼續提供寶貴的經驗和知識，感謝學院成員、合作夥伴和捐助者支持這項重要工作。

該項目為期八周，包括為期兩天的迎新活動，參觀學院電影資料館及學院圖書館和電影博物館 。 預計8月10日舉辦結業典禮。完成該計劃後，所有參與者將與一名學院成員配對，進行為期八個月的指導。 每個分支機構的學院成員都自願為該計劃提供時間和支持。

該項目為那些對電影攝影、服裝設計、電影剪輯、製作設計、聲音和視覺效果感興趣的學生，提供在線技術研討會和大師班。迄今為止，已有564名參與者。2023年，參與者來自51所學院和大學，其中63%是弱勢種族/社區、57%是女性、30%是LGBTQ+和10%的殘障人士。