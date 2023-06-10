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東谷華美協會舉辦中華文化系列講座

記者啟鉻／東谷市報導
東谷華美協會在社區活動展示中華舞龍藝術。（黃樹梧提供）
東谷華美協會在社區活動展示中華舞龍藝術。（黃樹梧提供）

南加內陸河濱縣東谷華美協會（ECAA）6月12日至23日，在市立圖書館舉辦中華傳統文化系列講座。協會創辦人黃樹梧表示，平時社區活動華協經常提供中華文化展示，很多市民希望能進一步瞭解中華文化及相關歷史背景。於是在協會主導下，應市立圖書館邀約，舉辦系列講座。

據介紹，講座共有十個主題，包括：書法、中餐文化、功夫武術、茶道、中國新年、中秋節、中醫、剪紙藝術、傳統服飾、舞龍等。主講人是協會高中生義工，用英語講解，講座中使用幻燈片、視頻，形象展示中華文化的博大精深，並用通俗易懂語言向社區居民介紹，希望把中華優秀文化和歷史傳播到主流社區，進而讓其他族裔民眾更了解中華文化。

黃樹梧表示，在歷次社區活動中，華協提供的中華文化展示，都吸引很多民眾。一些居民希望能進一步了解中華文化和歷史。於是經過華協精心準備，與市圖書館合作，首次推出介紹中華文化系列講座。比如講到傳統中秋節，就會聯繫到中國傳統美食月餅，講到月餅的歷史及民間故事，還有講到端午節，就會講到美食粽子，以及歷史人物屈原。參與者聽到這些生動有趣的歷史故事，就會增加對中華文化的深度了解。

黃樹梧說，在舉辦講座期間，每周五天，午後一個小時。而且市圖書館希望今後舉辦更多關於介紹中華文化和歷史的系列講座。

講座地點：東谷市圖書館，每天午後4時30分至5時30分。地址：7447 Scholar Way, Eastvale, CA 92880 ，聯絡諮詢電郵：[email protected]

圖書館 美食 端午節

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