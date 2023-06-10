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波動大 洛縣油價創半年新高

編譯胡立宗／綜合報導

洛杉磯縣、橙縣與全美的油價近期都出現大幅波動，尤其是洛縣在四天跌幅達2.2分後，竟又連續三天上漲、累計3.3分，使得9日的平均油價來到每加侖4.965元，創下2022年12月1日以來的新高。

橙縣9日的平均油價來到每加侖4.917元，刷新今年4月19日以來的紀錄，三天累計漲幅為4分，但先前連續六天的跌幅也達到3.8分。

全美平均油價同樣起伏頗大，在連續八天跌了3.7分後，又連漲三天來到每加侖3.583元。9日的油價比一周前多了1.6分，比一個月前多了5.7分，但比一年前低了1.387元。去年全美平均油價曾經一度高達5.016分。

洛縣9日的平均油價較一周前增加1.7分，較一個月前增加10.6分，但比一年前低了1.459元；去年平均油價最高時達到每加侖6.494元。橙縣9日的平均油價較一周前增加了1.1分，較一個月前高了11.1分，但比一年前低了1.472元；去年平均油價最高時來到每加侖6.459元。

南加汽車俱樂部（Automobile Club of Southern California）指出，洛縣與橙縣油價起伏大的原因可能來自亞歷桑納州的需求變化，因為因為供給問題終於獲得解決，當地油價開始下跌，南加煉油廠在壓力減緩下開始減產。石油價格資訊服務（Oil Price Information Service）指出，西岸的煉油廠上周的產能利用率由90%達到93%，創下2019年以來的單周新高。

油價 橙縣 洛縣

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