贓車洛杉磯市區橫衝直撞 警驚險追捕

一名男子駕駛偷來的吉普汽車在洛杉磯市區內瘋狂行駛，儘管汽車冒煙仍繼續逃竄。（取自FOX 11）

6月8日，一名男子駕駛偷來的吉普汽車 在洛杉磯 市區內瘋狂行駛，為此警察 展開追捕行動，儘管汽車冒煙，嫌疑人仍繼續逃竄，在一段追逐後，嫌疑人被警察逮捕，案件仍在調查中。

（影片素材來源：FOX 11， 記者子為後製）

根據外媒報導，案件發生在6月8日中午12時53分左右，一名男子駕駛一輛偷來的吉普切諾基（Jeep Cherokee）在洛杉磯市區內橫衝直撞，其部分駕駛過程被FOX電視台的監控拍攝到。根據監控視頻，該車輛中途曾停在 Harvard Heights區域的一公寓樓門口，隨後嫌疑車輛倒出停車位，向街道駛去，避開了兩輛洛杉磯市警局（LAPD）的巡邏車。

嫌疑人在被追捕的過程中撞上了其他幾輛車，其中包括一輛郵政車，導致嫌疑車的前輪受損後冒煙。在撞車後，嫌疑車輛停了幾秒便繼續逃竄。在追逐過程中，有目擊者看到嫌疑人曾一度開到一所房屋前的人行道上。

嫌疑車輛因為前輪胎受損嚴重，冒出的白煙越來越濃，但嫌犯仍繼續駕駛，警方便通過追蹤煙霧來追捕嫌犯。警方最終成功地圍堵嫌疑車輛，並使嫌疑車輛癱瘓。隨著警方亮出武器，車內嫌疑人也下車投降，並將手中的一些物品扔到地上，目前尚不清楚這些物品是什麼。

嫌疑人目前被洛杉磯市警局拘留，警方尚未公開最初通緝和追捕該嫌疑人的案情。