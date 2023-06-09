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鑽石吧長青會慶生 5位母親獲表彰

記者楊青／鑽石吧報導
長青會8日表彰模範母親。名譽理事長施吾庠（後排右二）和核桃谷聯合學區教委佟儀（後排左二）向模範母親頒發獎狀和禮品。（記者楊青/攝影）
長青會8日表彰模範母親。名譽理事長施吾庠（後排右二）和核桃谷聯合學區教委佟儀（後排左二）向模範母親頒發獎狀和禮品。（記者楊青/攝影）

鑽石吧長青會8日上午舉辦母親節端午節暨春季慶生大聚會，五位模範母親受到表彰，並獲得鮮花和豐盛禮物；數十位春季壽星在大家的祝福中共切蛋糕，互祝生日快樂；數百位長輩歡聚一堂，在美食和音樂及歌舞中迎接初夏。

長青會今年評出的五位模範母親分別是甘翠萍、朱晶玉、嚴金枝、潘金枝、王韻磬。長青會榮譽理事長施吾庠和當天應邀出席慶祝會的核桃谷聯合學區教委佟儀，向獲獎母親頒發獎狀和電鍋，感謝她們為家庭和社會做出榜樣，同時表達對所有勞苦功高、無私奉獻的母親們的誠摯祝福。

長青會當天也特別表彰國劇班創辦人王力軍，年逾九旬的王力軍為長青會教京劇20多年，為豐富長輩們的文化生活貢獻心力。

作為聖蓋博谷最大的華人年長者團體，長青會每次活動都吸引數百年長者參加，8日的大聚會和每次聚會一樣熱鬧非常，内容滿滿，合唱班、英文朗誦班、國劇班、土風舞班、太極養生班、歌唱班、社交舞班、養生韻律舞班和排舞班的同學們，分別登台表演節目，聽竹口琴樂團和張氏老中青同心團，也應邀前來表演口琴合奏和樂器合奏。

施吾庠提到，近期長青會更新了網站（www.diamondbarevergreen.com），內容更加豐富，使用也更加方便。他表示，長青會向55歲以上人士開放，不限居住地區，年費40元。笑言長青會不需要廣告，但歡迎大家共襄盛舉。

長青會8日表彰模範母親。名譽理事長施吾庠（左）向模範母親頒發獎狀和禮品。（記者楊...
長青會8日表彰模範母親。名譽理事長施吾庠（左）向模範母親頒發獎狀和禮品。（記者楊青/攝影）
鑽石吧長青會土風舞班表演土風舞。（記者楊青/攝影）
鑽石吧長青會土風舞班表演土風舞。（記者楊青/攝影）
長青會表彰國劇班老師王力軍夫婦（中、左二）20多年來為長青會國劇班義務教課貢獻心...
長青會表彰國劇班老師王力軍夫婦（中、左二）20多年來為長青會國劇班義務教課貢獻心力。（記者楊青/攝影）
長青會口琴班同學的精彩表演獲得表彰。（記者楊青/攝影）
長青會口琴班同學的精彩表演獲得表彰。（記者楊青/攝影）
長青會口琴班的同學們在表演合奏。（記者楊青/攝影）
長青會口琴班的同學們在表演合奏。（記者楊青/攝影）
長青會8日舉辦春季慶生會，壽星們共切蛋糕互助生日快樂。（記者楊青/攝影）
長青會8日舉辦春季慶生會，壽星們共切蛋糕互助生日快樂。（記者楊青/攝影）

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