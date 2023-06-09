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奇諾岡公園草坪遭破壞 居民不滿

記者啟鉻／奇諾岡報導
公園湖畔遭破壞草皮日益惡化。（記者啟鉻／攝影）
公園湖畔遭破壞草皮日益惡化。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸奇諾岡市（Chino Hills）社區公園草坪屢遭破壞，日益惡化。居民多次表達不滿，希望市府盡快修補。目前，公園草坪破壞愈加嚴重。部分在公園晨練的市民呼籲市府，市議員要負起責任，勿再拖延。

奇諾岡市社區公園English Springs Park是重要的市民活動設施，很多附近居民清晨在這裡散步、健身、聚會，有的青年男女在公園拍攝婚慶照片，社區還經常舉辦公園小型音樂會。可是，近年來，公園湖岸邊草坪出現一塊塊裸露，且逐漸擴大增多，嚴重影響景觀。市民廖偉民曾到市議會陳詞，希望市府盡快修補。但並沒有看到市府採取行動。面對城市社區重要活動場所，景觀遭到破壞，市府竟然無動於衷。

English Springs Park位於Grand Ave.和Chino Hills Parkway交匯處，佔地大約8.2英畝（acres），這裡被大片綠地覆蓋，公園的湖水清澈迷人，有因季節遷徙的大雁。對於周邊的草坪，市府有明確城市法規，即禁止餵食公園內的所有動物。

據居民反映，造成English Springs Park草坪裸露的原因，是有人餵食大雁導致。公園內雖有提醒居民不要餵食的標誌牌。當餵食者在草地放食物時，由於禽鳥的啄食，連帶草皮都破壞了，長期下來，一塊塊草皮就壞死裸露。

廖偉民說，奇諾岡是大家的城市，市議員是選民選出來的，如果瀆職、不負責任、對市民意見置若罔聞，實際就是職務腐敗，就必須下台。

公園湖畔景觀。（記者啟鉻／攝影）
公園湖畔景觀。（記者啟鉻／攝影）
個別居民投喂的食物。（受訪者提供）
個別居民投喂的食物。（受訪者提供）
公園禁止投喂標誌。（記者啟鉻／攝影）
公園禁止投喂標誌。（記者啟鉻／攝影）
個別居民投喂的食物。（受訪者提供）
個別居民投喂的食物。（受訪者提供）

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