長榮航贊助大聯盟行銷 台灣日吸睛

2023年「舊金山灣區台灣日」上月底圓滿落幕，除了球賽和樂天女孩引人注目外，更令人驚豔的是隨處可見的長榮航空EVA廣告。（記者江碩涵／攝影）2023年「舊金山灣區台灣日」上月底圓滿落幕，除了球賽和樂天女孩引人注目外，更令人驚豔的是隨處可見的長榮航空EVA廣告。

5月美國西岸連續兩場棒球賽台灣日活動，除了球賽和樂天女孩引人注目外，更令人驚訝的是美國大聯盟洛杉磯天使隊和奧克蘭運動家隊兩球場內環繞著台灣國旗、台灣日及長榮 航空的標誌，滿滿的「台灣味」，背後的最大功臣就是長榮航空。

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示，長榮深耕北美多年，多年來推廣運動品牌的形象深植當地球迷，最早從2015年德州休士頓開航說起，為了當時長榮開航活動，首度與休士頓太空人 隊合作簽約，成為運動品牌贊助商之一，一贊助就是三年，最後一年太空人隊得到美國職棒大聯盟冠軍，長榮也跟著受到相當大的鼓舞。

長榮航空美洲總分公司協理鍾凱成說，運動無國界，運動也有激勵人心、社會的力量，長榮一直以來相當支持運動活動，尤其是台灣體壇個人選手以及國際級賽事，自從2015年贊助休士頓太空人隊後，緊接著2017年就與洛杉磯天使隊簽約贊助，同年底天使隊簽下大谷翔平，等於也替長榮贊助的球隊增添了更多國際注目的眼光。

鍾凱成分析，北美運動行銷最大的目的，就是與在地主流市場的群眾做更多連結，而這三大球場的贊助活動，的確得到了主流市場以及其他族裔相當正向的回饋，不少主流客群都是透過球場來認識長榮航空，進一步來搭乘長榮航空到亞洲、到全世界各地。

經過疫情 三年發展，好不容易今年疫情終於結束。蘇偉仁表示，長榮航空也恢復到疫情前的航班次數，疫情期間縮班非常嚴重，但隨著客群回流，目前北美八個站點，從今年5月中旬開始，每周已恢復84個航班，載客率逾9.5成，每周載客人數已逾2.5萬人，是台灣飛往北美最多航班的航空公司。

蘇偉仁分析，北美目前最大的兩個站仍以舊金山、洛杉磯為主，每天有三班，班班幾乎爆滿，除了台灣鄉親外，也有許多是利用長榮航網轉機到東南亞的客群。