僑委工作推展 聚焦協助台灣加入國際組織等議題

座談會期間，出席的僑務顧問、僑務諮詢委員、僑務促進委員，以及陳敏永和紀欽耀等人合影。（記者張庭瑜/攝影）

「112年僑務委員會議海外先期座談會」6月7日在洛杉磯 華僑文教服務中心舉行，由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長主持，當天聚焦議題包括民間如何協助台灣加入國際組織、僑民年輕世代連結台灣僑務、鼓勵僑民第二代及第三代申請台灣護照、強化亞利桑納州 行動領務及僑務活動、疫情戶籍遷出健保 等各式議題，大家發問踴躍熱烈。

座談會的目的是為了讓出席僑務委員會議的委員在返台前凝聚共識、集思廣益，為未來的僑務工作提供參考。紀欽耀表示，台灣政府計劃8月28日邀請南加州地區的僑領回國座談，事前希望聽取他們在海外的建議和意見。這次座談會的目的是收集僑胞們對各項政策的看法，並將這些意見反饋給政府研究。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永強調，持續進行僑務之創新與革新，包括六大面向：協助僑民外交、吸引僑界專才貢獻台灣發展、運用文化軟實力行銷台灣、發展僑台商與台灣產業夥伴關係、培育留用僑生蔚為國用、結合僑界力量發展海外國人照護體系。

國策顧問林榮松報告了赴日內瓦宣達團的情況，他表示，今年5月19至21日，約有200多人參加了「台灣加入WHA世界衛生大會」的聲援活動。相較於2018年受到限制不准穿任何有「Taiwan」字樣T恤的待遇，今年可以舉著大型橫幅聲援，並有機會向譚德塞秘書長表達訴求。他呼籲僑界人士不要因為無法進入WHA而放棄發聲，並期望明年有更多的僑界人士參加。