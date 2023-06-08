研究：洛縣服務遊民工作人員 自己也負擔不起房

無黨派智庫蘭德公司（Rand Corp.）最新研究報告指出，解決洛縣無家可歸危機至關重要的第一線工作人員，自己也無法負擔得起住房。（蘭德公司）

無黨派智庫蘭德公司（Rand Corp.）日前發布研究報告指出，解決洛縣 無家可歸危機至關重要的第一線工作人員，自己也無法負擔得起住房，導致工作倦怠，流動率高。

洛杉磯 時報引用報告稱，洛縣有200多個服務無家可歸者的非營利組織，雇用約8000名員工。研究人員從住房和城市發展部收集當地租金 數據，使用招聘訊息來衡量工資。

報告指出，工作人員每年需賺取6萬4000元，才能負擔得起一房公寓，或年薪需達8萬2000元，才買得起兩房公寓。

然他們年薪約4萬至6萬元，收入很大一部分都貢獻給房租，剩餘的錢，則用於必要花費上。

報告稱，低工資給這些已面臨危險和壓力的無家可歸服務人員帶來經濟、情感和健康負擔。許多人最後離職轉行，以致相關服務人員短缺，影響替無家可歸者提供護理的品質。

該報告主要關注非營利組織無家可歸服務人員，他們多從事個案管理或外展服務，幫助無家可歸者聯繫住房、醫療服務、食物援助和工作培訓等。

洛杉磯無家可歸者服務局（LA Homeless Service Authority）首席執行官馬斯頓（Heidi Marston）在未能獲得監督該機構的委員會批准加薪後辭職。

她在辭職信中說，服務局員工年薪僅3萬3000元，以致流動率高。2021年3月，她將196名員工年薪提高至5萬元，凍結十名薪酬最高員工的薪資。

根據文件，服務局新負責人凱樂姆（Va Lecia Adams Kellum）年薪為43萬元。她在一分書面聲明中說，該機構正與聯邦、州和地方合作，開發更靈活的模式，以提高薪資。

非營利組織Housing Works個案經理森特諾（Michael Centeno）年薪不到4萬5000元，三年來一直尋找像樣的住所，甚至要求減薪以獲得補貼，然最後還是被拒。

他說，他和其他11人合住一套有六間臥室的房屋，且不允許有訪客，他需另找地方與他十歲女兒見面。

該組織執行董事Celina Alvarez說，森特諾的情況在他們組織很常見，有些員工乘坐大眾交通工具上班，因買不起車，有些人甚至從內陸地區通勤上班。