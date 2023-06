洛縣縣委會批資方 挺編劇工會罷工

洛縣縣委會支持編劇工會的罷工行動。(取自洛縣縣政委員霍華特推特帳號@LindseyPHorvath)

洛杉磯縣縣政委員會6日下午正式通過決議,表態支持美國編劇工會(Writers Guild of America,WGA)的罷工 行動。縣委會的聲明指出,超過1萬1500名成員的編劇工會主張有理,因此縣委會成員一致同意成為工會的奧援。決議提案人為霍華特(Lindsey Horvath)、巴格( Kathryn Barger),決議則是由霍華特第一時間在推特公開。

代表迪士尼 (Disney)和Netflix等資方的「電影電視製作人聯盟」(Alliance of Motion Picture and Television Producers,AMPTP)目前的狀況糟透了,除了編劇工會要求加薪,導演 工會(Directors Guild of America)與好萊塢演員工會(SAG-AFTRA)也要求加薪。AMPTP周末好不容易搞定與導演工會的暫時協議,7日又將開始與演員工會談判,與編劇工會的協商因此暫停。

但是洛縣委員會的最新表態,勢必對資方構成復談的壓力。雖然資方一再強調,一切安排都是為了配合串流媒體的發展,「而且一切都已經在上次續約時談妥」,但縣委會的決議卻駁斥此說,強調編劇不僅薪資過低,還超時工作,「資方在2017年至2021年間,每年平均賺入300億元,但這些利得卻沒有公平分配給幕後耕耘的編劇們」。

7日與演員工會的談判部分,最新消息是,SAG- AFTRA半數會員,即6萬5000人以97.91%的絕對多數同意工會採取罷工等必要行動,以對抗資方AMPTP的不合理條件。雙方的合約將在6月底到期,AMPTP的態度仍是希望兩方雙贏,不過不少演員已經開始加入編劇工會的罷工行列。