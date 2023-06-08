洛縣縣委會批資方 挺編劇工會罷工

洛縣縣委會支持編劇工會的罷工行動。（取自洛縣縣政委員霍華特推特帳號@LindseyPHorvath）

洛杉磯縣縣政委員會6日下午正式通過決議，表態支持美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）的罷工 行動。縣委會的聲明指出，超過1萬1500名成員的編劇工會主張有理，因此縣委會成員一致同意成為工會的奧援。決議提案人為霍華特（Lindsey Horvath）、巴格（ Kathryn Barger），決議則是由霍華特第一時間在推特公開。

代表迪士尼 （Disney）和Netflix等資方的「電影電視製作人聯盟」（Alliance of Motion Picture and Television Producers，AMPTP）目前的狀況糟透了，除了編劇工會要求加薪，導演 工會（Directors Guild of America）與好萊塢演員工會（SAG-AFTRA）也要求加薪。AMPTP周末好不容易搞定與導演工會的暫時協議，7日又將開始與演員工會談判，與編劇工會的協商因此暫停。

但是洛縣委員會的最新表態，勢必對資方構成復談的壓力。雖然資方一再強調，一切安排都是為了配合串流媒體的發展，「而且一切都已經在上次續約時談妥」，但縣委會的決議卻駁斥此說，強調編劇不僅薪資過低，還超時工作，「資方在2017年至2021年間，每年平均賺入300億元，但這些利得卻沒有公平分配給幕後耕耘的編劇們」。

7日與演員工會的談判部分，最新消息是，SAG- AFTRA半數會員，即6萬5000人以97.91%的絕對多數同意工會採取罷工等必要行動，以對抗資方AMPTP的不合理條件。雙方的合約將在6月底到期，AMPTP的態度仍是希望兩方雙贏，不過不少演員已經開始加入編劇工會的罷工行列。