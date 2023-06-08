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丈夫、父母首探監 荷姆斯哭了

編譯廖宜怡╱綜合報導
Theranos創辦人荷姆斯日前入監，入監當天從照片上看情緒尚穩定。但傳出她的丈夫和雙親去探視她時在監獄庭院荷姆斯落淚。（美聯社）
Theranos創辦人荷姆斯日前入監，入監當天從照片上看情緒尚穩定。但傳出她的丈夫和雙親去探視她時在監獄庭院荷姆斯落淚。（美聯社）

在Theranos創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）因詐騙罪成向德州萊恩聯邦監獄（Federal Prison Camp Bryan）報到後，她的丈夫和雙親於第四天前往探視，被媒體拍到他們在監獄庭院中團聚和荷姆斯落淚的畫面。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，39歲的荷姆斯在長達7小時的探視中，大部分時間都在落淚。期間，她被看到對丈夫艾文斯（Billy Evans）進行極為短暫的肢體接觸，在戶外散步時握住丈夫的手指。但是，每日郵報稱，這個動作違反了監獄的規定，即探視人與受刑人「只准在抵達和離開時短暫親吻、擁抱或握手」。

根據報導，艾文斯與荷姆斯雙親於3日清晨在探視時間開始前就已抵達監獄。從上午9時30分到下午3時左右，他們大部分時間都和身著卡其色囚服的荷姆斯坐在監獄戶外的一張野餐桌旁，荷姆斯和丈夫有時會起身單獨散步。他們從自動販賣機買了零食和橘子汽水，還吃了肉桂捲，身旁還有其他探視家庭。四人後來進入監獄內部，一直待到下午5時才結束探視。

報導稱，艾文斯和荷姆斯的父親表情看起來明顯沉重，荷姆斯的父親似乎努力表現堅強。艾文斯這次並沒有帶兩歲的兒子威廉（William）和4個月大的女兒茵維克塔（Invicta）同行。根據規定，荷姆斯的家人每周最多只能探監一次。

萊恩聯邦監獄位於德州農工大學（Texas A&M University）所在地College Station旁的小鎮，距離休士頓約100哩。這座監獄關押著約600名非暴力犯罪的女性受刑人。

在3日家人探視之前，每日郵報已獲得荷姆斯在監獄庭院的其他照片，顯示她的受刑人號碼為24965-111。從照片可以看到，這名史丹福大學輟學生身穿標準的卡其褲和棕色T恤，脖子上掛著身份證，手上戴著婚戒和一塊很大的腕表。

消息來源表示，荷姆斯因為才剛入監，目前還處於隔離狀態，看起來似乎緊張不安，經常警覺地環顧四周。

荷姆斯 監獄 德州

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