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加州仇恨犯罪大增 911來首見

記者劉先進╱屋崙報導
州檢察長邦塔本周與貝克斯菲市長凱倫高等當地領導人，一起參加有關反仇恨犯罪的圓桌討論。（記者劉先進╱攝影）
州檢察長邦塔本周與貝克斯菲市長凱倫高等當地領導人，一起參加有關反仇恨犯罪的圓桌討論。（記者劉先進╱攝影）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）本周與貝克斯菲（Bakersfield）市長凱倫高（Karen Goh）等當地領導人一起參加有關反仇恨犯罪的圓桌討論。邦塔表示，2021年加州仇恨犯罪報告，比前一年增長了令人震驚的32.6%，這是自2001年9月11日恐怖襲擊後，加州仇恨犯罪報告的最高數量。

邦塔說，雖然全州的仇恨犯罪統計數據中沒有記錄仇恨事件（即沒有上升到犯罪水準的行為），但仇恨事件同樣也是非常有害的，並會給所有社區留下持久的負面影響。當天的圓桌會，討論側重於制定基於社區的解決方案，以保護居民和社區免受傷害。圓桌會還希望制定解決偏見和仇恨的戰略，提高公眾對現有資源的認識，並加強對加州仇恨犯罪和事件的反應。

邦塔說，在加州，沒有仇恨的容身之所，「現在我們比以往任何時候都必須團結起來，反對仇恨和極端主義。加州各城市的社區參與和地方支持，有助於更好地瞭解對這個問題的認識，以確定最佳做法，消除仇恨和極端主義的驚人增長。」凱倫高說，對兄弟姐妹的仇恨，在貝克斯菲市沒有一席之地，感謝邦塔將社區聚集在一起進行這一重要的討論。

邦塔發布了一系列報告、指南和資源，以幫助大眾和執法部門更好地了解、學習應對加州的仇恨犯罪。鑒於仇恨犯罪帶來的持續挑戰，他敦促全州領導人和大眾成員，審查和利用這些重要資源，其中包括總結適用的民事和刑事仇恨犯罪法律的執法公告，對檢察官的指導，以幫助加強起訴和執法，以及有20多種語言的小冊子和概況介紹，協助加州人識別和應對仇恨犯罪事件。

2021年，邦塔還發布了一份關於大流行期間反亞裔仇恨犯罪的特別報告，該報告就最近反亞裔仇恨犯罪事件的增加提供了重要的背景和分析。

仇恨犯罪 加州 亞裔

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