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台灣手搖飲翰林茶館進駐亞市 美味小吃也嘗得到

記者張宏╱洛杉磯報導
除經典珍珠奶茶和地道小吃，還有各式小火鍋、麻辣豆腐等不同料理。（記者張宏／攝影）
除經典珍珠奶茶和地道小吃，還有各式小火鍋、麻辣豆腐等不同料理。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞市（Arcadia）台灣美食近日又添一員，以珍珠奶茶受歡迎的翰林茶館正式入駐亞市，讓當地亞裔品嚐和了解台灣美食與茶飲文化；熊貓珍珠奶茶、觀音牛肉麵、牛舌蓋飯，各式地道台灣美味，今後在亞市都能嚐到。

招牌「熊貓珍珠奶茶」是因放入黑、白兩種粉圓而得名。亞市店代理人Jenny表示，黑、白粉圓，除了顏色不同，口感也有差異，因此喝起來特別有層次感，該店的茶飲使用六種原茶，民眾可依喜好選擇，喝鮮奶易腹瀉，有乳糖不耐症的顧客，也可選用奶精和非鮮奶製成的奶茶。店裡招牌牛肉麵使用的是「鐵觀音茶葉麵」，不僅牛肉湯頭濃郁，麵條還有茶香味，口感Q彈，還有其他餐廳比較少推出的牛舌飯，老饕品嚐後讚不絕口。

洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，台灣人不僅在海外打拚，還不忘推廣台灣茶葉和美食，希望喜歡台灣奶茶和小吃的民眾來這裡享受台灣美食。

亞市華人市長鄭博仁（Paul Cheng）表示，每次到台灣他都會喝珍珠奶茶，很高興以後在亞市就能喝到正宗台灣味的「熊貓珍珠奶茶」。

南加台灣社團非常活躍的僑領陳玲華，也參與亞市店的投資。她表示，自己的孩子們都在亞市成長、就學，對當地有很深的感情，同時希望將台灣美食和文化分享給不同族裔的人。翰林茶館的菜單融合傳統與新穎，除經典珍珠奶茶和地道小吃，還有各式小火鍋、麻辣豆腐等不同料理，讓南加華人有不同的餐飲體驗。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永、國策顧問田詒鴻、北美洲台灣商會聯合總會會長吳東昇、洛杉磯台美商會會長吳宣蓉等數十人皆到場品嚐美食、暢飲珍珠奶茶。

店裡招牌牛肉麵使用的是「鐵觀音茶葉麵」，不僅牛肉湯頭濃郁，麵條還有茶香味，口感Q...
店裡招牌牛肉麵使用的是「鐵觀音茶葉麵」，不僅牛肉湯頭濃郁，麵條還有茶香味，口感Q彈。（記者張宏／攝影）
來自台灣，1986年發明第一杯珍珠奶茶的翰林茶館正式入駐亞市，6日舉辦剪綵典禮。...
來自台灣，1986年發明第一杯珍珠奶茶的翰林茶館正式入駐亞市，6日舉辦剪綵典禮。（記者張宏／攝影）
招牌「熊貓珍珠奶茶」是因放入黑、白兩種粉圓而得名。（記者張宏／攝影）
招牌「熊貓珍珠奶茶」是因放入黑、白兩種粉圓而得名。（記者張宏／攝影）
來自台灣的翰林茶館正式入駐亞市，6日舉辦慶典，現場賓客雲集。（記者張宏／攝影）
來自台灣的翰林茶館正式入駐亞市，6日舉辦慶典，現場賓客雲集。（記者張宏／攝影）
來自台灣的珍珠奶茶的翰林茶館正式入駐亞市，讓當地亞裔品嚐和了解台灣美食與茶飲文化...
來自台灣的珍珠奶茶的翰林茶館正式入駐亞市，讓當地亞裔品嚐和了解台灣美食與茶飲文化。（記者張宏／攝影）

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