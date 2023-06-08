加拿大受歡迎亞洲超市 大統華預計進軍美國市場

大統華由第二代繼承人兼首席執行官李佩婷領導。（超市提供）

加拿大 亞洲連鎖超市品牌大統華（T&T Supermarkets），在其創立30周年之際，宣佈進軍美國市場，第一站是在華盛頓州西雅圖市的貝爾維尤 (Bellevue)，預計很快就會來到南加 ，將在洛杉磯 設立辦事處開始招兵買馬。

大統華CEO李佩婷（Tina Lee）表示，位於加拿大卑詩省超市分店的停車場每十輛車中就有一輛是美國牌照，數以百計的美國朋友經常不惜長途跋涉，專程開車跨過邊境來大統華購物，這也促使他們更快在美國開店。

第一家店位於西雅圖預計明年夏天開業，占地7萬6000呎。南加開店也是超市的發展方向，將在洛杉磯地區設立區域辦事處，目前正在同步招聘採購專員和採購經理等辦公室職位。

在美國設立的大統華超市，將保持其地道亞洲特色商品的優勢，提供一應俱全的生鮮蔬果和亞洲潮流零食。新店還將設有壽司台、熟食區、拉麵檔、統華小廚和麵包坊，提供每日新鮮烹製的佳餚，和各式自家研發的美味熱食和麵包甜點等，必將使消費者眼前一亮。此外，大統華美國店更為顧客提供超過300款，備受廣大顧客喜愛的大統華自有品牌商品，包括蔥抓餅、韓式烤肉醬、灌湯小籠包和海苔零食等人氣產品。