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星宇航空洛杉磯-台北航線「天天飛」 暑期航班推限定備品

記者張宏／洛杉磯報導
星宇航空6月在亞洲航線則提供「蜘蛛人：穿越新宇宙」主題備品。（星宇提供）
星宇航空6月在亞洲航線則提供「蜘蛛人：穿越新宇宙」主題備品。（星宇提供）

星宇航空4月26日開航的洛杉磯至台北航線現已增班至天天飛。旅客可享受星宇航空進化版「Home in the Air」長程線機上備品，其中與國際三大知名行李箱品牌義大利FPM、BRIC'S 及Samsonite RED聯手打造各艙等過夜包。

星宇航空執行長翟健華表示，隨著需求增加，星宇航空洛杉磯至台北航線增班為每日飛，將為旅客帶來更大的便利性，搭配星宇為長程航線特別設計的頂級備品，及充滿活力的球隊主題備品，旅客勢必可享受難忘的飛行體驗，並在台北便利轉機，輕鬆往返洛杉磯與亞洲各大城市之間。」

全新升級長程航線「Home in the Air」備品在不同艙等有不同表現。 頭等艙過夜包由知名義大利行李箱品牌FPM「Fabbrica Pelletterie Milano」操刀，結合經典皮製提把與質感簡約的外型，採用直立式上掀設計，打造出星宇航空專屬迷你行李箱，搭配荷蘭香氛品牌Rituals 「The Ritual of Jing靜」系列保養組，帶給頭等艙旅客家一般的舒適靜謐享受。

頭等艙專屬蓋毯則與具百年歷史的義大利奢華羊毛品牌 Loro Piana聯名客製，採用100%的 Loro Piana Zelander fabric布料搭配上Punto Cavallo滾邊車縫，讓奢華舒眠再創新高度。耳機則採用SONY最強無線藍牙抗噪耳機WH-1000XM5，打造星宇專屬款，主打全自動個人降噪最佳化功能與氣壓優化技術，抵禦高空的飛行噪音。

星宇亞洲航線暑期航班亦宣布自6月開始至8月底，於亞洲航線聯手強檔續集動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出暑期限定蜘蛛人主題備品，從在櫃檯報到到客艙內，帶給旅客滿滿的驚喜。

頭等艙耳機則採用SONY最強無線藍牙抗噪耳機WH-1000XM5，打造星宇專屬款...
頭等艙耳機則採用SONY最強無線藍牙抗噪耳機WH-1000XM5，打造星宇專屬款。（星宇提供）
經濟艙台灣意象過夜包。（星宇提供）
經濟艙台灣意象過夜包。（星宇提供）
星宇航空聯合義大利品牌打造出專屬頭等艙迷你行李箱。（星宇提供）
星宇航空聯合義大利品牌打造出專屬頭等艙迷你行李箱。（星宇提供）

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