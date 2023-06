星宇航空洛杉磯-台北航線「天天飛」 暑期航班推限定備品

星宇航空6月在亞洲航線則提供「蜘蛛人:穿越新宇宙」主題備品。(星宇提供)

星宇航空4月26日開航的洛杉磯 至台北航線 現已增班至天天飛。旅客可享受星宇航空進化版「Home in the Air」長程線機上備品,其中與國際三大知名行李箱品牌義大利 FPM、BRIC'S 及Samsonite RED聯手打造各艙等過夜包。

星宇航空執行長翟健華表示,隨著需求增加,星宇航空洛杉磯至台北航線增班為每日飛,將為旅客帶來更大的便利性,搭配星宇為長程航線特別設計的頂級備品,及充滿活力的球隊主題備品,旅客勢必可享受難忘的飛行體驗,並在台北便利轉機,輕鬆往返洛杉磯與亞洲各大城市之間。」

全新升級長程航線「Home in the Air」備品在不同艙等有不同表現。 頭等艙過夜包由知名義大利行李箱品牌FPM「Fabbrica Pelletterie Milano」操刀,結合經典皮製提把與質感簡約的外型,採用直立式上掀設計,打造出星宇航空專屬迷你行李箱,搭配荷蘭香氛品牌Rituals 「The Ritual of Jing靜」系列保養組,帶給頭等艙旅客家一般的舒適靜謐享受。

頭等艙專屬蓋毯則與具百年歷史的義大利奢華羊毛品牌 Loro Piana聯名客製,採用100%的 Loro Piana Zelander fabric布料搭配上Punto Cavallo滾邊車縫,讓奢華舒眠再創新高度。耳機則採用SONY最強無線藍牙抗噪耳機WH-1000XM5,打造星宇專屬款,主打全自動個人降噪最佳化功能與氣壓優化技術,抵禦高空的飛行噪音。