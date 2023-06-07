我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

艾美獎作曲家王宗賢 用音樂追述「上海1937」

記者邵敏／洛杉磯報導
王宗賢（左五）與觀眾合影。（Richard Ren提供）
王宗賢（左五）與觀眾合影。（Richard Ren提供）

華裔知名作曲家、艾美獎最佳音樂大獎獲得者王宗賢（Nathan Wang），日前在洛杉磯首演原創音樂劇《上海的國際商城》(Shanghai’s World Emporium)，追述1937年的上海故事。

音樂劇《上海的國際商城》日前在洛縣聖瑪利諾市漢庭頓圖書館（Huntington Library）連續首演三場。這部探索華人移民故事的新音樂劇，收錄王宗賢的原創音樂，演出期間，王宗賢本人擔任全劇的鋼琴演奏。

故事背景是1937年8月的上海，當時正值日本軍隊占領這座城市，音樂劇上半場敘述新新百貨公司老闆夫婦、少東、經理，華洋僱員、顧客等日常，吟唱中帶出商場內的電梯、俱樂部、試用品、折扣券等，展現當時上海的國際化程度，少東和女店員也在日常工作中產生情愫。

下半場講述百貨公司少東加入抗戰，與少東相戀的店員在戰爭中失去父親，為了弟弟和妹妹，女店員決定與外籍僱員搭乘離開上海的班輪。全劇處處折射作者內心強烈的家國情懷。

王宗賢介紹說，他的曾祖父就是劇中百貨公司的創辦者，當年這家公司規模相當於紐約的梅西百貨，「很自豪可以做這部關於中國的音樂劇，更加特別的是，它講述的是1937年的上海，故事圍繞曾祖父創建的百貨公司展開。」

王宗賢感謝所有演職人員的合作，他表示這部音樂劇的上演是個奇蹟，樂隊和聲樂合作彩排僅一周，還有當地高中生的參與，「18位歌手和12位音樂家，只有五天彩排時間，包括一位古箏演奏家和兩位二胡演奏家。中國血統、家族的中國故事、以及相關的中國歷史，這些都是我的驕傲。」

華裔作家張慈觀看音樂劇後撰寫劇評指出，王宗賢用喜聞樂見的百老匯音樂方式普及知識，通過音樂劇喚醒記憶中的前輩，以及1937年「九一八事變」前的春天。張慈寫道，王宗賢將一個歷史故事放進一場音樂的池中，在時光中時深時淺，浮明浮暗，呈現出一個出生在美國的華裔內心的萬千思緒，歷史上那飄蕩的中國人的命運，那是一種恍惚的時光。

演出全場爆滿，眾多知名華裔電影人、藝術家相約觀看，作品和演出受到觀眾的高度好評。

音樂劇《上海的國際商城》追述1937年的上海故事。（Richard Ren提供）
音樂劇《上海的國際商城》追述1937年的上海故事。（Richard Ren提供）
王宗賢原創音樂劇《上海的國際商城》洛杉磯首演。（Richard Ren提供）
王宗賢原創音樂劇《上海的國際商城》洛杉磯首演。（Richard Ren提供）

華裔 漢庭頓圖書館 梅西百貨

上一則

成功大學火箭 南加順利發射 升空飛行26秒

下一則

西來寺素齋 10元享受菜飯俱全 周末排長龍

延伸閱讀

「傑出畢業生」59歲傅娟拿下碩士 95歲爸讚優秀

「傑出畢業生」59歲傅娟拿下碩士 95歲爸讚優秀
中國部分大學調漲學費 漲幅高達五成

中國部分大學調漲學費 漲幅高達五成
張信哲上海開唱 驚見飛天米老鼠

張信哲上海開唱 驚見飛天米老鼠
火爆音樂劇「SIX」 洛杉磯熱演中

火爆音樂劇「SIX」 洛杉磯熱演中
中國媒體：黃仁勳或於6月6日訪問上海

中國媒體：黃仁勳或於6月6日訪問上海
中國官媒：輝達CEO黃仁勳 下周二到訪上海

中國官媒：輝達CEO黃仁勳 下周二到訪上海

熱門新聞

鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

2023-06-01 21:24
案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

2023-06-03 02:20
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50
華裔女演員溫明娜（Ming-Na Wen）在好萊塢星光大道上獲得個人專屬星印，成為第2757位在星光大道留名的人。（好萊塢商會）

華裔演員名留好萊塢星光大道 用中文感謝母親

2023-05-30 20:25
「全國精神疾病聯盟」近日開通加州暖線，為需要情感支持和心理輔導相關资源的患友及家人提供幫助。（取自NAMI）

華男擺一排菜刀恐嚇母親 親子關係為何陷如此境地

2023-06-04 14:20

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退