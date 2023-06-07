艾美獎作曲家王宗賢 用音樂追述「上海1937」

王宗賢（左五）與觀眾合影。（Richard Ren提供）

華裔 知名作曲家、艾美獎最佳音樂大獎獲得者王宗賢（Nathan Wang），日前在洛杉磯首演原創音樂劇《上海的國際商城》(Shanghai’s World Emporium)，追述1937年的上海故事。

音樂劇《上海的國際商城》日前在洛縣聖瑪利諾市漢庭頓圖書館 （Huntington Library）連續首演三場。這部探索華人移民故事的新音樂劇，收錄王宗賢的原創音樂，演出期間，王宗賢本人擔任全劇的鋼琴演奏。

故事背景是1937年8月的上海，當時正值日本軍隊占領這座城市，音樂劇上半場敘述新新百貨公司老闆夫婦、少東、經理，華洋僱員、顧客等日常，吟唱中帶出商場內的電梯、俱樂部、試用品、折扣券等，展現當時上海的國際化程度，少東和女店員也在日常工作中產生情愫。

下半場講述百貨公司少東加入抗戰，與少東相戀的店員在戰爭中失去父親，為了弟弟和妹妹，女店員決定與外籍僱員搭乘離開上海的班輪。全劇處處折射作者內心強烈的家國情懷。

王宗賢介紹說，他的曾祖父就是劇中百貨公司的創辦者，當年這家公司規模相當於紐約的梅西百貨 ，「很自豪可以做這部關於中國的音樂劇，更加特別的是，它講述的是1937年的上海，故事圍繞曾祖父創建的百貨公司展開。」

王宗賢感謝所有演職人員的合作，他表示這部音樂劇的上演是個奇蹟，樂隊和聲樂合作彩排僅一周，還有當地高中生的參與，「18位歌手和12位音樂家，只有五天彩排時間，包括一位古箏演奏家和兩位二胡演奏家。中國血統、家族的中國故事、以及相關的中國歷史，這些都是我的驕傲。」

華裔作家張慈觀看音樂劇後撰寫劇評指出，王宗賢用喜聞樂見的百老匯音樂方式普及知識，通過音樂劇喚醒記憶中的前輩，以及1937年「九一八事變」前的春天。張慈寫道，王宗賢將一個歷史故事放進一場音樂的池中，在時光中時深時淺，浮明浮暗，呈現出一個出生在美國的華裔內心的萬千思緒，歷史上那飄蕩的中國人的命運，那是一種恍惚的時光。