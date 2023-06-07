阿罕布拉市獲2500萬撥款 將建社區中心

方樹強州議員（中）向阿罕布拉市議會轉交州府支票建設阿罕布拉社區中心。（議員辦公室提供）

加州 49選區州眾議員方樹強（Mike Fong），近日向阿罕布拉 市（Alhambra）議會轉交了一張面值2500萬美元的象徵性支票。這筆來自州政府的撥款，用於在西Shorb街和南六街的Shorb健康診所（Shorb Health Clinic）的舊址上建造一個社區中心。

方樹強說，他很榮幸能夠為阿罕布拉市建設社區中心爭取到2500萬美元經費，感謝州議會同事和州長紐森 （Gavin Newsom）優先考慮，為阿市民眾的群體活動打造一個社區空間。

阿罕布拉市市長 Adele Andrade-Stadler 說，感謝市府與眾議員方樹強和參議員Susan Rubio的合作，阿罕布拉市需要資源來實現夢想，為學生、家庭、老人和阿罕布拉市民創造一個社區空間。

Shorb健康診所自1990年代以來一直空置，方樹強議員參觀了這棟建築樓，並且和市議會及工作人員分享了社區中心的設計理念和發展計畫。

在方樹強和Susan Rubio的努力下，阿罕布拉社區中心建設項目獲得2500萬美元撥款，列入2022-2023年加州預算案，2022年7月1日由州長紐森簽署生效。