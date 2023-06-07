洛城新語╱最美城市遍地「黃金」的危機

舊金山 向來被認為是美國最美麗城市之一，金門大橋、藝術宮、漁人碼頭、九曲花街都具全球知名度的景點。不過，即使許多城市正迎來疫後快速的復甦與大量遊客，舊金山似乎沒有受惠所謂的報復性旅遊，遊客人數尚未回到疫情 前水平。

依照舊金山旅遊協會（SFTA）的數據顯示，舊金山在2022年的遊客量，比起2019年還下降了16%。在2019年時，共有2620萬人到訪舊金山，不過2022年的遊客人數只有2190萬；2021年因為疫情更只有1700萬。旅遊協會分析，2019年是遊客人數創紀綠增長的一年，主要是有大量的國際旅客，以及在會展中心所舉辦的大型會議所帶動。然而，疫情帶來的部分影響依然持續，像是舊金山國際機場中美航線大量減班，也影響了國際遊客的人數。

跨國前來的遊客確實因先前的檢疫要求、航班減少而受影響。而家住舊金山附近、開車前往的本地遊客，也有不少人坦言這幾年少了進城的動力。

一位朋友過去幾乎每周都去舊金山，有時為了逛街、有時為了餐館，但多半時候就是到聯合廣場附近閒晃，「沒為什麼，就是想要感受城裡的氣氛。」

不過，他說後來已經不太去了。

追問原因，說到底就是治安與遊民 問題。他的車窗曾兩度在人來人往的大街上被敲破，什麼值錢的也沒被偷走，因為早就明白車上不能留值錢物品。但車窗依然被敲破，付了近千元的修理費。另外，城裡時而可見的人類排泄物，他也踩過幾次。

舊金山滿地是「黃金」的現象連灣區本地人都不能理解，更別提觀光客了。有時隨地便溺者，甚至不是在公共人行道解便，連在室內商家都能旁若無人自在當眾脫褲。

早在2018年時，當地關於街頭糞便抱怨的案件就高達2萬8315件。舊金山市府後來組成「Poop Patrol」（大便巡邏隊）工作小組，每名清潔工領著7萬多元的年薪、外加一年十多萬元的退休金與其他福利，負責固定清除舊金山路上的糞便。也有網站收集舊金山各街區的大便分布，做成「poop map」，這些大便表情符號透過電腦螢幕看起來還算可愛，但現場走一遭實在慘不忍睹。

事實上，幾近失控的「便便危機」，主因就是遊民問題。舊金山市府每年都花費大筆預算解決遊民問題，光是2016年時就花了2億4100萬美元，只是成效不彰。

市長布里德幾天前又宣布，預計花費近7億元預算解決無家者問題，經費包括用來增加600張收容所床位、545個永久性住房和825項其他措施，例如幫助有需求者支付租金、保留住房，以防止失去住所成為無家者。這項計畫是舊金山五年戰略計畫進行的首筆投資，目標是在未來5年內將現有約7800名遊民減少一半。

只能期待這次真的奏效，畢竟城市的整潔與公共衛生是吸引遊客最起碼的要求。