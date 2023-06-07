我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

西來寺素齋 10元享受菜飯俱全 周末排長龍

記者張宏／洛杉磯報導
一餐有四五道菜，還有米飯和米線多個主食，配有湯和稀飯，及時令的水果。（記者張宏／攝影）
一餐有四五道菜，還有米飯和米線多個主食，配有湯和稀飯，及時令的水果。（記者張宏／攝影）

通貨膨脹萬物皆漲，但西來寺的素齋依然秉持讓大眾享素菜歡喜的初心，十元就能享受五味平衡蔬果菜飯俱全的美味，且七天不重複菜色還可續攤。該寺依宣法師表示，寺內素菜有菜根香還有信眾發願的善心，所以很多民眾反應吃起來更美味。其實烹飪素菜的成本比葷菜更高，且花費更多功夫，但希望一餐素齋能讓人感受歡喜和健康。

影音來源：記者張宏

每天早上9時負責烹飪的三個師傅就開始在廚房準備，他們的食材有從供應商採買，也有信眾的捐贈，捐贈的食材種類和數量不固定，所以如何搭配組合很考驗師傅的功力。這裡的素菜每天都不同，完全根據當天所得的食材，因這些師傅都已在寺裡負責烹飪工作四十多年，很懂得善用食材和控制數量。

依宣師傅出家前完全不會做菜，如今已是烹飪好手。她說，每天要準備200到300人的素菜，並不是一件輕鬆的事情；要滿足法師、義工、學生和大眾的多元需求，光是炒菜用的大鍋，後廚就有好幾口，又寬又深，足足有四呎寬。除了做菜的師傅，還有義工十多人，分別負責廚房各項工作。

西來寺的素齋和該寺一樣有名，在南加社區是指標性的存在，每逢周末或初一、15都會排長龍。雖然坊間很多素菜餐廳，但是西來寺的素齋別有一番味道。依宣師傅說，寺內的飯菜是大鍋飯，料理的時間和火候讓其特別有菜根香，且裡面凝聚信眾和師傅供養心，吃起來別有滋味。同時星雲大師生前就交代，做素菜要五味平衡，不能太辣也不能太鹹，口感也要軟硬適當，酥脆可口。

這裡的素菜每天都不同，完全根據當天所得的食材。（記者張宏／攝影）
這裡的素菜每天都不同，完全根據當天所得的食材。（記者張宏／攝影）

因為疫情，飯堂關閉數年，一個月多前才重新開放。雖然一餐從七元漲到十元，但是以現在南加餐飲物價相比依然十分實惠。一餐有四五道菜，還有米飯和米線多個主食，配有湯和稀飯，與時令水果。有信眾近日喜歡吃這裡的枇杷，先後來了數次。

依宣師傅表示，素菜烹飪成本遠高於葷菜，每樣成本都比過去上漲兩倍，十元不足以平衡成本，但是一餐素飯目的是讓大家體會到素菜的歡喜和健康。疫情前，西來寺還會在特別法事活動或為貴賓等提供辦桌服務，其烹飪會更為精細，但疫情後要注意的事項很多，增加工作負擔，所以現在辦桌比較少。

西來寺的素齋和寺廟一樣有名，在南加社區是指標性的存在，每逢周末或初一、15都會排...
西來寺的素齋和寺廟一樣有名，在南加社區是指標性的存在，每逢周末或初一、15都會排長龍。（記者張宏／攝影）

來自阿罕布拉市的劉小姐每逢初一都來這裡吃素。她說，這裡的素菜口感豐富，苦辣酸甜鹹的味道俱全且不突兀，讓人吃後非常舒服。她最喜歡這裡的湯，裡面都是新鮮的時令蔬菜還有鳳梨，絕不是清湯寡水。

一餐十元讓大眾感受素菜的歡喜。（記者張宏／攝影）
一餐十元讓大眾感受素菜的歡喜。（記者張宏／攝影）

西來寺的素齋和寺廟一樣有名，在南加社區是指標性的存在。（記者張宏／攝影）
西來寺的素齋和寺廟一樣有名，在南加社區是指標性的存在。（記者張宏／攝影）

通貨膨脹萬物皆漲，但西來寺的素齋依然秉持讓大眾享素菜歡喜的初心，十元就能享受五味...
通貨膨脹萬物皆漲，但西來寺的素齋依然秉持讓大眾享素菜歡喜的初心，十元就能享受五味平衡蔬果菜飯俱全的美味。（記者張宏／攝影）

一餐有四五道菜，還米飯和米線多個主食，配有湯和稀飯，及時令的水果。（記者張宏／攝...
一餐有四五道菜，還米飯和米線多個主食，配有湯和稀飯，及時令的水果。（記者張宏／攝影）

西來寺的素齋每天中午向大眾開放。（記者張宏／攝影）
西來寺的素齋每天中午向大眾開放。（記者張宏／攝影）

疫情 南加 阿罕布拉

上一則

艾美獎作曲家王宗賢 用音樂追述「上海1937」

下一則

觸媒轉化器頻遭竊 聖塔蒙尼卡立法嚇阻

延伸閱讀

影/洛縣西來寺10元享受美味素齋 經濟實惠

影/洛縣西來寺10元享受美味素齋 經濟實惠
洛縣華裔眾議員替阿市爭取到2500萬州款 建社區中心

洛縣華裔眾議員替阿市爭取到2500萬州款 建社區中心
紀念國殤日 洛縣政委致敬退役軍人

紀念國殤日 洛縣政委致敬退役軍人
國殤日 亞市向現退役軍人和家庭致敬

國殤日 亞市向現退役軍人和家庭致敬
小小超模範兒走秀 超萌樣子笑翻眾人

小小超模範兒走秀 超萌樣子笑翻眾人
疫後亞裔精神患者增 普遍不自覺

疫後亞裔精神患者增 普遍不自覺

熱門新聞

鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

2023-06-01 21:24
案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

2023-06-03 02:20
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50
華裔女演員溫明娜（Ming-Na Wen）在好萊塢星光大道上獲得個人專屬星印，成為第2757位在星光大道留名的人。（好萊塢商會）

華裔演員名留好萊塢星光大道 用中文感謝母親

2023-05-30 20:25
「全國精神疾病聯盟」近日開通加州暖線，為需要情感支持和心理輔導相關资源的患友及家人提供幫助。（取自NAMI）

華男擺一排菜刀恐嚇母親 親子關係為何陷如此境地

2023-06-04 14:20

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退