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亞凱迪亞過端午 陸上龍舟嗨翻

記者邵敏／亞凱迪亞報導
亞市聖塔安妮塔公園首次舉辦端午陸地龍舟大賽，並設有攤位教孩子摺紙龍舟。（記者邵敏／攝影）
亞市聖塔安妮塔公園首次舉辦端午陸地龍舟大賽，並設有攤位教孩子摺紙龍舟。（記者邵敏／攝影）

傳統的端午佳節將至，洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）舉辦熱鬧的活動，賽龍舟、吃粽子、做香包，人們在這裡共度快樂時光。

視頻來源：記者邵敏

亞市聖塔安妮塔公園(Santa Anita Park) 6月3日、4日，首次舉辦端午陸地龍舟大賽。人們騎著色彩鮮豔的龍舟在草坪上奔跑，每條龍舟上約有五、六名賽手，大家齊心協力跑到終點。雖說是陸地龍舟，但圍觀者歡呼吶喊、賽手們踴躍參與的熱鬧氣氛，絕不亞於真正的龍舟賽事。

活動策畫人邵靜波（Adam）表示，人們聚在一起慶祝傳統的亞洲活動，非常有意義，龍舟比賽既可以體現團隊合作精神，又能烘托濃厚的節日氣氛。比賽分團體組和家庭組，希望每個人都能在這裡享受一個快樂的傳統佳節。

端午節自然少不了粽子，當天活動現場有眾多小吃攤位，人們排隊買燒烤、粽子等美食，有吃有喝，不亦樂乎。此外，一些手工攤位免費教孩子們做香包、摺紙龍舟，將艾葉做成的香料放在香包中，可以防蚊驅蟲，民間也有辟邪之說。

端午活動在亞市知名的賽馬場旁邊舉行，人們一邊參加傳統的節日，一邊觀看熱火朝天的賽馬，小朋友在兒童區騎小馬、蹦蹦床，主舞台上輪番上演精采的節目。舞台導演Cindy表示，希望華人一家老小都能在端午活動中找到樂趣，也希望這樣的活動能夠推廣，讓其他族裔認同、一起參與華人的節慶活動，了解華裔文化。

此次活動主辦方聖塔安妮塔公園，協辦方百鑽賽馬俱樂部（Diamond 100 Racing Club）、誠保利集團、希望之家（Hope Center）等組織機構，活動開幕式中，眾多民選官員參加祝賀，並頒發城市賀狀。

亞市聖塔安妮塔公園舉辦端午陸地龍舟大賽，現場還有燒烤、粽子等美食攤位。（記者邵敏...
亞市聖塔安妮塔公園舉辦端午陸地龍舟大賽，現場還有燒烤、粽子等美食攤位。（記者邵敏／攝影）
亞市聖塔安妮塔公園首次舉辦端午陸地龍舟大賽，除了比賽，現場還有多項舞台表演。（記...
亞市聖塔安妮塔公園首次舉辦端午陸地龍舟大賽，除了比賽，現場還有多項舞台表演。（記者邵敏／攝影）
亞市聖塔安妮塔公園首次舉辦端午陸地龍舟大賽，人們騎著色彩鮮豔的龍舟在草坪上奔跑，...
亞市聖塔安妮塔公園首次舉辦端午陸地龍舟大賽，人們騎著色彩鮮豔的龍舟在草坪上奔跑，齊心協力跑到終點。（記者邵敏／攝影）

端午節 華人 亞凱迪亞

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